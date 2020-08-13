  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya OSB'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 21:26:29 -
Antalya OSB'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) gübre ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Döşemealtı ilçesinde bulunan OSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine OSB ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiyeci tarafından müdahale edilen alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alındığı da görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye kritik çağrı: Ortak olmalarını bekliyoruz
Ekonomi

Türkiye'ye kritik çağrı: Ortak olmalarını bekliyoruz

Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, eğitim, sağlık ve altyapı gibi öncelikli alanlar başta olmak üzere 16 milyar dolar büyüklüğünde 184 pro..
Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu
Gündem

Lübnan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hak-İş'e teşekkür mektubu

Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebi, Beyrut'ta yaşanan büyük patlama sonrası taziye mektubu g..
Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi
Dünya

Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi

Pakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cammu Keşmir için toplanması çağrısına 1 yıldır kulaklarını tıkayan Suudi Arabistan, Pakistan ile ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı