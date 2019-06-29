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Antalya Open’da şampiyon Erlich-Sitak çifti

Turkish Airlines Antalya Open’da çiftler finalinde İsrailli Jonathan Erlich ile Yeni Zelandalı Artem Sitak çifti, Ivan Dodig-Filip Polasek ikilisini 6-3 ve 6-4’lük setlerle geçerek mutlu sona ulaştı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:02
Antalya Open’da şampiyon Erlich-Sitak çifti

Turkish Airlines Antalya Open’da çiftler finalinde İsrailli Jonathan Erlich ile Yeni Zelandalı Artem Sitak çifti, Ivan Dodig-Filip Polasek ikilisini 6-3 ve 6-4’lük setlerle geçerek mutlu sona ulaştı.


Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde ve Kaya Palazzo Resort ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open’ın 1 saat 17 dakika süren çiftler final mücadelesinde Jonathan Erlich-Artem Sitak çifti, Ivan Dodig ile Filip Polasek tandemi karşısında 6-3, 6-4’lük setlerle galip gelerek şampiyonluğa uzandı.


Maça hızlı başlayan ve açılış setinin ilk üç oyununu alan Erlich-Sitak çifti, yakaladıkları break avantajını koruyamayınca skor 3-2’ye geldi. Setin devamında rakiplerinin servisini iki kez daha kıran Erlich-Sitak çifti, ilk seti de 36 dakikada 6-3 ile önde noktaladı.


İkinci sette ise ilk sekiz oyunda taraflar birbirlerinin servislerini kıramadı. Maçın kırılma noktası olan dokuzuncu oyunda break avantajını yakalayan ve ardından servislerine tutunan Erlich-Sitak ikilisi, 6-4 ile hem seti hem de maçı noktaladı.


Antalya’daki yolculuklarına son Roland Garros şampiyonu ve turnuvanın bir numaralı seribaşı Kevin Krawietz-Andreas Mies çiftini yenerek başlayan Erlich-Sitak, sırasıyla Lindstedt-Puetz ve 4 numaralı seribaşı Jebavy-Oswald’ı geçerek finale gelmişti.


2018 yılında Newport’taki zaferleri sonrasında, kariyerlerinin ikinci çiftler şampiyonluğuna Antalya’da uzanan Erlich-Sitak çifti, ayrıca 25 bin 200 Euro toplam birincilik ödülünün de sahibi oldu.



“Çim kort bizim için avantajdı”


Maç sonunda şampiyon çift basın toplantısında medyanın karşısına çıktı. İsrailli Jonathan Erlich, “Turnuvaya gelirken aklımızda şampiyonluk yoktu ama hedefimiz elbette kupa kazanmaktı. Çift olarak oyunumuza her zaman güvendik “ derken, Yeni Zelandalı partneri Artem Sitak da, “Çim kort, bizim gibi atak oyunu tercih eden tenisçiler için bir avantaj haline geliyor. Biz de bu avantajı performansımızla yukarıya taşıyarak şampiyonluğa ulaştık” diye konuştu.


Final maçının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde şampiyon çifte kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş takdim ederken, finalistlerin ödüllerini ise Turkish Airlines Global Sponsorluklar Müdürü Yunus Özleyen verdi. Organizasyonun kule hakemi Ali Khatibi ise teşekkür plaketini Kaya Palazzo Belek Golf Resort Genel Müdürü Alper Türlü’den aldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:02
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