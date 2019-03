Antalya Muratpaşa yerel seçim sonuçları 31 Mart 2019 yerel seçimleri | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

Yerel seçimler Antalya Muratpaşa oy oranları, adaylar ve partilerin oy oranları 31 Mart gecesi merak ediliyor. Antalya Büyükşehir belediye başkan Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel mi, CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek mi önde? Anketlerde bıçak sırtı oy oranlarının çıktığı Antalya seçim sonuçları 2019 son dakika. Muratpaşa 2019 yerel seçim sonuçları, Antalya büyükşehir belediye Başkanlığı seçimi partilerin oy oranları an be an canlı olarak yeniakit.com.tr’nin seçim 2019 sayfasında anlık olarak takip edilmekte. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Muratpaşa oy oranları.

Antalya Kepez yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim sonuçları ne, oy sonuçları, oy oranları, hangi parti en fazla oy aldı, hangi parti Muratpaşa’da kazandı? Muratpaşa seçim sonuçları YSK 31 Mart 2019 yerel seçim sandık sonuçlarına göre partilerin aldıkları oy oranları. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı 2019 yerel seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Muratpaşa seçim sonuçları 2019, Antalya Muratpaşa yerel seçim sonuçları 2019, Muratpaşa 2019 yerel seçim sonuçları, Antalya Muratpaşa belediye seçim sonuçları son dakika haberleriyle yeniakit.com.tr seçim 2019 özel sayfasında. Antalya Muratpaşa’da partiler ittifak kurarak aday çıkardı. AK Parti ve MHP (Cumhur İttifakı) AK Parti Muratpaşa belediye başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç ismiyle seçime girerken CHP ve (Millet İttifakı) CHP Muratpaşa belediye başkan adayı Ümit Uysal ile seçimde zaferi kovalayacak. Muratpaşa belediye seçim sonuçları AK Parti, HDP, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne? 31 Mart Muratpaşa yerel seçim sonuçları an be an haberimizde.

ANTALYA MURATPAŞA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 Mart yerel seçimleri Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı 2019 yerel seçim sonuçları siyasette yeni kırılımlara neden olacak. Yaklaşık 1 milyon 677 bin civarında seçmenin yaşadığı Antalya'da Cumhur İttifakı mı (Menderes Türel), Millet İttifakı mı (Muhittin Böcek) kazanacak? 31 Mart Antalya seçim sonuçları, YSK sandık sonuçları son dakika canlı olarak anlık verilerle su sayfada bulabilirsiniz.

AK Parti-MHP Antalya belediye başkan adayları

Akseki -İbrahim Özkan

Aksu - Halil Şahin

Demre - Süleyman Topçu

Döşemealtı - Emre Afacan

Elmalı - Ümit Öztekin

Gazipaşa - Adil Çelik

Gündoğmuş - Mehmet Özeren

İbradı - Hatice Sekmen

Kaş - Mutlu Ulutaş

Kepez - Hakan Tütüncü

Konyaaltı - Gaye Doğanoğlu

Kumluca - Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat - Hasan Öz

Muratpaşa - Gökçen Özdoğan Enç

Serik - Enver Aputkan

Alanya - Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı adayı)

CHP-İYİ Parti Antalya belediye başkan adayları

Kepez - Murat Dinç

Muratpaşa - Ümit Uysal

Konyaaltı - Semih Esen

Döşemealtı - Turgay Genç

Manavgat - Şükrü Sözen

Kumluca - Mustafa Köleoğlu

Kemer - Mustafa Gül

Alanya - Abdullah Sönmez (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Serik - Yusuf Mecek (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Akseki - Mustafa Kavasoğlu

Aksu - Durmuş Ali Arslan (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Demre - Okan Kolakaya (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Elmalı - Halil Öztürk (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Korkuteli- Halil Kara (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Gazipaşa - Mehmet Ali Yılmaz

İbradı - Serkan Küçükkuru

Finike - Mustafa Geyikçi

Gündoğmuş - Sultan Çetin (Millet İttifakı- İYİ Parti adayı)

Gökçen Özdoğan Enç kimdir?

Gökçen Özdoğan Enç, 16 Mart 1976’da dünyaya geldi. Baba ismi Hüseyin, anne ismi Emine'dir. Aslen Burdur Bucak’lıdır. İlkokulu ve ortaokulu Antalya Serik ilçesinde bitirdi. Liseyi Antalya Çağlayan Lisesi'nde tamamladı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Şuanda da Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nu okumaktadır.Halkla İlişkiler Uzmanı olarak Kamu ve özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulundu.

2004 yılında AK Parti İl Kadın Kolları kongresi ile yönetime girdi. Sırasıyla Tanıtım ve Medya Başkanlığı, sonrasında Teşkilat Başkanlığı görevlerini gerçekleştirdi. 2008 - 2011 tarihleri arasında AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde 24. Dönem Antalya Milletvekili olarak seçildi. 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi, TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyesi ve Türk Parlamenterler Birliği üyesi olarak göreve devam etti. Daha sonra TBMM Türkiye-Hindistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı oldu. Ayrıca Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi. Ayrıca Aralık 2014 tarihinden itibaren AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etti. 7 Haziran 2015 seçimlerinde tekrar milletvekili adayı oldu. 25. Dönem Ak Parti Antalya Milletvekili, Genel Merkez Halkla ilişkiler Başkan Yardımcısı ve Ak Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini devam ettirdi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde tekrar milletvekili adayı oldu 26. Dönem Ak Parti Antalya Milletvekili ve Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görevime devam etmekteyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve Türk Parlamenterler Birliği Üyesidir. Ayrıca KADEM ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği üyesidir. Gökcen Özdoğan Enç, evli ve 1 çocuk annesidir.

Ümit Uysal kimdir?

Serikli ev hanımı Alime Hanım ve Gazipaşalı öğretmen Mehmet Ali Bey’in iki evladından büyüğü olan Ümit Uysal, 1970 yılında babasının görev yaptığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya geldi.

Bir yıl sonra baba Uysal’ın tayini memleketi Antalya’ya çıktı. Ancak, 12 Mart 1971 Muhtırası şartlarında Cumhuriyet Halk Partili bir öğretmen olarak, okul binası dahi bulunmayan Kemer’in Ovacık köyünde görevlendirildi.

Ümit Uysal, çocukluğunun ilk yıllarının geçtiği Ovacık’ın Sögütcük mevkiinde bütün oyun arkadaşları okul çağında olunca Eylül ayında ders zilinin çalmasıyla onların peşinden okul sıralarındaki yerini aldı. Kısa sürede okuma yazma öğrendi. Bunu fark eden öğretmen babası, henüz 4 yaşında olmasına rağmen onu ilkokula kaydetti.

İki yıl sonra Mehmet Ali Uysal’ın tayini Serik’in Üründü İlkokulu’na çıktı. Üçüncü sınıftan itibaren Ümit Uysal öğrenimine burada devam etti ve ilkokulu burada bitirdi. Nüfusun yüzde 75’inin köylerde yaşadığı 1979 Türkiye’sinde köy çocuklarının okumak için tek şansı iki basamaklı Devlet Parasız Yatılı sınavlarında başarılı olmaktan geçiyordu. Henüz 9 yaşındayken bu sınava giren Ümit Uysal o yıllarda en yüksek puanla kazanılan devlet yurdu, Antalya Lisesi Pansiyonunu kazandı.

1979-1980 eğitim ve öğretim yılında Antalya Lisesi’nin avlusunun en doğusunda bulunan ve halen derslik olarak hizmet veren devlet pansiyonunda kaldı. Değirmenönü’nde bulunan İstiklal Ortaokulu’na devam etti. Ancak ortaokul ikinci sınıfa aynı koşullarda başlamayı umarken 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi gerçekleşti. Sol görüşlü gençlerin merkezi olarak görülen Antalya Lisesi Pansiyonu kapatılarak dersliğe çevrildi. Yatılı öğrenciler ise Türkiye’nin değişik illerinde bulunan devlet pansiyonlarına adeta sürgün edildi.

Ümit Uysal’ın nakil yani sürgün yeri ise devletin İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Pansiyonu oldu. 10 yaşında ailesinden 500 kilometre uzağa gönderilen Ümit Uysal, ortaokul ve liseyi İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi’nde bitirdi.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak 15 yaşında üniversiteye kaydoldu. Yaşıtlarını lisede olduğu dönemde gençlik yıllarını en hareketli günlerini üniversitede geçiren Uysal, okul dışında sinema, tiyatro, felsefe, edebiyat ve psikoloji ile ilgilendi.

Kısa hikayeleri edebiyat dergilerinde yayımlandı. Anadolu’nun dört bir tarafından çok farklı kültürlerden gelen öğrencilerle arkadaşlık etti. Sınır tanımayan insan sevgisini ve bu sevgiyle insanlar arasında hiçbir ayrım yapmamaya olan inancını bu yaşlarda yerleştirdi. 4 yılın sonunda henüz 19 yaşındayken hukuk fakültesi son sınıftaydı. Eğitim hayatına iki yıl erken başlamanın avantajını bu dönemde kullandı. Hem çalışıp hem okumak zorunda kaldığı bu yıllarda sene kaybına uğradı ve 1991 yılında mezun oldu.

Mezun olduğu gün, başka hiçbir seçeneği düşünmeden ve hatta Ankara’da bir gün dahi beklemeden Side Seyahat’ten aldığı otobüs bileti ile 10 yaşında ayrılmak zorunda kaldığı sevgili Antalya’sına 21 yaşında geri döndü. 1991 yılının Kasım ayında avukatlık stajına başladı. 21 yaşında Atatürk’ün çizdiği yolda Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe götürmek, sosyal demokrasi ve hukuk ilkeleri ile insanımıza hizmet etmeyi tam olarak özümsemişti. Yaşamı boyunca bu amaçla hareket eden Ümit Uysal, Antalya Barosu stajyer avukatlar temsilciliği görevini üstlendi.

Takvimler 1992 yılını gösterirken çıkarılan bir yasa ile 12 Eylül 1980’de kapatılan siyasi partilerin yeniden açılmasına izin verildi ve malları iade edildi. Atatürk’ün partisi CHP, 9 Eylül 1992’de yeniden açıldı. Antalya’daki kuruluş örgütlenme toplantısı Zeybekoğlu Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Ümit Uysal, bu toplantılara genç yoldaşlarıyla coşku ve heyecan içinde katıldı.

Gençlerin ülkenin kaderinde sorumluluk alma isteğini ifade etti. Konuşmasıyla Antalya örgütünü kurmakla görevli Ankara heyetinin dikkatini çekti ve 33 kişilik kurucu il meclisine atandı. 1993 yılında yapılan ilk il kongresinde rahmetli Özer Açıkalın’ın il başkanlığındaki Yönetim Kurulu’na seçildi.

Partinin gençlik çalışmalarında başı çeken Ümit Uysal, 12 Eylül yasaları ile yasaklanan gençlik kollarının Gençlik Komisyonu adı altında bütün ilçelerde örgütlenmesinde etkin katkı sağladı. Bu sırada turizm çalışanı olan Ümran Hanım ile tanıştı ve hayatını birleştirdi. Sonrasında askere giden Ümit Uysal Çanakkale’de kısa dönem Bahriyeli olarak vatani göreni tamamladı.

Yasal sınırların kalkması ile Gençlik Komisyonu’nun tekrar Gençlik Kolları’na dönüşümünde de etkin çalışma yürüten Ümit Uysal 1996 yılında seçimli ilk Gençlik Kolları Kongresi’nde Antalya İl Gençlik Kolu Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehir seçim kampanyası koordinatörlüğünü yürütmekte iken, CHP Genel Merkezi’nce Muratpaşa Belediye Başkan Adayı gösterildi. Başarılı bir seçim çalışması yaparak ‘Komşularım’ dediği Muratpaşalıların tercihi ile Belediye Başkanı seçildi.