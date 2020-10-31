Antalya Hayvanat Bahçesi'nin papağanları ilgi odağı oldu

ANTALYA (AA) - Antalya Hayvanat Bahçesi'nde kendileri için oluşturulan özel yaşam alanına alınan papağanlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nın yeni üyeleri 10 ara papağanı için özel yaşam alanı oluşturuldu.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan doğa parkında, daha önce tavuk barınağı olarak kullanılan alan papağanlar için yeniden düzenlendi. Kafes yerine bir dönümlük doğal ortamda yaşayan papağanlar vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Özel alanda yaşayan papağanlardan bir çifte ise birbirlerinden hiç ayrılmamaları nedeniyle "Aşık ile Maşuk" adı verildi.

Öte yandan Darıca Hayvanat Bahçesinden gelen 22 yeşil papağan da yaşam alanlarına yerleştirildi.



