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Ekonomi Antalya Havalimanı Türkiye'yi şaşırtmadı: Hem uçak hem de yolcu trafiğinde Türkiye tarihi rekor yaptı
Ekonomi

Antalya Havalimanı Türkiye'yi şaşırtmadı: Hem uçak hem de yolcu trafiğinde Türkiye tarihi rekor yaptı

Yeniakit Publisher
2023-08-06 18:52:00 - 2023-08-06 19:17:43
Antalya Havalimanı Türkiye'yi şaşırtmadı: Hem uçak hem de yolcu trafiğinde Türkiye tarihi rekor yaptı

Türkiye'nin müthiş başarısı: Antalya Havalimanı'nda hem uçak hem de yolcu trafiği bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı. Dünyanın en fazla gidilen ülkeleri listesinde Türkiye'nin yeri şaşırtıyor!

Turizm hareketliliğinin devam ettiği Antalya'da, hava trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından havalimanında dünkü uçak ve yolcu sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Havalimanında bu hafta iki rekorun birden kırıldığını ifade eden Yazıcı, iç hatta 127, dış hatta 1063 olmak üzere 1190 uçağın iniş ve kalkış yaptığını bildirdi.

Ntv'ye göre: Yolcu sayısında da günlük en fazla rakama ulaşıldığını aktaran Yazıcı, iç hatta 20 bin 795, dış hatta da 194 bin 124 olmak üzere 214 bin 919 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

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