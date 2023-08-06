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Gündem Türkiye'ye vize serbestisi sonbaharda: Türkiye'yi sevindiren haber: Bundan sonra yaşam şartları değişiyor!
Gündem

Türkiye'ye vize serbestisi sonbaharda: Türkiye'yi sevindiren haber: Bundan sonra yaşam şartları değişiyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-06 16:55:00 - 2023-08-06 17:50:31
Türkiye'ye vize serbestisi sonbaharda: Türkiye'yi sevindiren haber: Bundan sonra yaşam şartları değişiyor!

Türkiye'ye vize serbestisi birçok bölge için önemli: sonbaharda görüşülecek diyerek duyurdular... Türkiye'nin ilişkin son durumu ile ilgili Avrupa Birliği resmî kaynakları, önemli değerlendirmelerde bulunup, gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştular. Görüşmeler devam ediyor. AB, Türkiye'nin vize serbestisini sonbaharda görüşecek

Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilisi hem ülkemizi hem de dünyayı ilgilendiren bir açıklama yaptı: Türkiye’nin vize serbestisi meselesinin sonbaharda görüşüleceğini belirtti., "Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz. Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir” dedi

Avrupa Birliği resmî kaynakları, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde kısa vadede hangi adımların izleneceğini değerlendiren üst düzey AB yetkilisi, “Seçimlerden kısa bir süre sonra, haziran ayında Avrupa Konseyi, Yüksek Temsilciyi ve Komisyonu, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen araçlara ve seçeneklere dayanarak, AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatı hakkında Avrupa Konseyi'ne bir rapor sunmaya davet etti. Bu rapor sonbaharda tartışılacak. Daha temmuz ayında dışişleri bakanları, AB'nin Türkiye ile yeniden ilişki kurması ve mevcut farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışırken ortak çıkarlar üzerine inşa edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular” diye konuştu.

Bilgi: AB Türkiye vize serbestisi

Vize Serbestisi Diyaloğu tamamlandığında biyometrik pasaport sahibi tüm vatandaşlarımız, Schengen ülkelerine iş, ailevi ya da turistik amaçlı kısa süreli ziyaretlerinde (180 gün içinde 90 güne kadar) vizesiz seyahat edebilecektir. Schengen vizesi, Birleşik Krallık ve İrlanda hariç tüm AB üyesi ülkeler için geçerlidir.

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