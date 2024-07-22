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Ekonomi Antalya Havalimanı rekor kırıyor
Ekonomi

Antalya Havalimanı rekor kırıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-22 03:46:00 -
Antalya Havalimanı rekor kırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın rekordan rekora koştuğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Antalya Havalimanı’nda 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü dış hatlarda bin 36, iç hatlarda 131 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 167 uçak trafiğine hizmet verildiğini bildirdi.

Söz konusu tarihte dış hatlarda 193 bin 935, iç hatlarda da 19 bin 226 olmak üzere toplam 213 bin 161 yolcuya hizmet verildiğini ve bu sayı ile 2024 yılının rekorunun kırıldığını açıkladı.

 

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