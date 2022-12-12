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Yerel Antalya felaketi yaşadı! Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
Yerel

Antalya felaketi yaşadı! Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Kumluca ve Finike ilçelerinde başlayan sağanak yağış, giderek sele dönüştü.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 10:50:00 -
Antalya felaketi yaşadı! Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Yağış kentte hayatı durma noktasına getirirken köprüler yıkıldı, araçlar suların üzerinde kaldı. Bölgede iş makinelerinin de çalışamadığını belirtilirken, bazı vatandaşlar evlerde mahsur kaldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, gereken desteğin sağlanacağını şu ifadelerle paylaştı;

"Kumluca ve Finike’de kuvvetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zarar gören bölgelerimizde hasar tespitini en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşlarımıza gerekli desteği vereceğiz."

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