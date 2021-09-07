Antalya depremi son dakika yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı var mı?
Az önce deprem nerede oldu? Son dakika haberine göre, merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuluca depremi nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşarken, depremin sarsıntısını atlatan vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak Antalya depremi yıkılan bina oldu mu? Depremde can kaybı var mı? sorularının cevabını araştırmaya başladı.
Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Antalya Kumluca ‘da deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14:14'te yerin 26.02 kilometre altında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD’dan yapılan açıklamada şuana kadar deprem nedeniyle olumsuz bir sorum yaşanmadı.