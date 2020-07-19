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Ekonomi

Antalya değer artışıyla cazibe merkezi oluyor

İstanbul’un dışında Antalya’da Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini yürütüyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:52:00 -
Antalya değer artışıyla cazibe merkezi oluyor

Pandemi döneminde bile şantiyelerimizde tedbirlerimizi alarak yüzde 50 kapasite ile üretimimize devam ettik. Aynı şeklide satışlarımızda da Antalya lokomotif rol oynadı. Herkesin bildiği gibi Türkiye’nin İstanbul’la birlikte dünyaya açılan en önemli iki marka şehrinden biri olan Antalya, yılda 100 binin üzerinde göç almasının yanı sıra Avrupalı Türkler başta olmak üzere yurtdışından pek çok yerli ve yabancı yatırımcının da gözdesi durumunda. Özellikle pandemi sonrasında kentte konut piyasası hareketlenirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre sadece son bir yıldaki konut değer artışı yüzde 25.4 olarak gerçekleşti. Konut değer artışının Türkiye ortalaması yüzde 16.7 olarak gerçekleşirken tatil için ev alanların yanı sıra ikinci evini Antalya’dan almak isteyenler, gelişen iş yaşamının da cazibesiyle kente gelenlerin oluşturduğu talep sonrası kentte artış yüzde 25.4 olarak gerçekleşti.

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