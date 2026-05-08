Antalya Büyükşehir davasında ara karar verildi! Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluğuna devam

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın görülmesine Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu’nda görülen duruşmanın dördüncü gününde, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş müdafileriyle birlikte savunma yaptı.

Sanık ve müdafi savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Savcılık ara mütalaasını açıklamıştı

Davanın önceki oturumunda savcılık ara mütalaasını açıklamıştı. Savcılık, tutuklu sanık Fazlı Ateş’in tahliyesini, sanıklar Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. Savcılık ayrıca adli kontrol şartıyla serbest olan sanıkların adli kontrollerinin devamını istemişti.

"Belediyemi hiçbir zaman kamu zararına uğratmadım"

Ara karar öncesinde savunma yapan tutuklu sanık Muhittin Böcek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Böcek, "Özetle, iddianame ile şahsıma yöneltilen hiçbir suçlamanın oluşmadığı gün gibi ortaya çıktığı kanaatindeyim. Gelinen aşama itibarıyla tahliyemi talep ediyorum. Belediyemi hiçbir zaman kamu zararına uğratmadım" dedi.

Cep telefonunun şifresini devlete ve adliyeye güvendiği için tereddüt etmeden verdiğini söyleyen Böcek, özel hayatına ilişkin bilgilerin gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Böcek, "Ben devletime, milletime ve adliyemize güvendiğimiz için hiç tereddüt etmeden cep telefonumun şifresini verdim. Bu nasıl oluyor? Bunu Sayın Bakanımıza da yazacağım. Akın Gürlek Bakanımız 86 milyonun bakanı olacağını söyledi. Ondan da bu konuda ricada bulunacağım. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanın ailesi var, çocukları var, torunu var, özel hayatı var. Bunlarla ilgili çok üzgünüm, kızgınım ve kırgınım" diye konuştu.

"Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum"

Tutuklu sanık Mustafa Gökhan Böcek de savunmasında aleyhindeki hususları kabul etmediğini belirtti. Böcek, "Avukatım açıklamada bulunacak. Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Mustafa Gökhan Böcek’in avukatı ise dosyada müvekkili yönünden somut zorlama bulunmadığını, kamu görevlisi olmayan bir kişinin irtikap suçu işlemesinin mümkün olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

"Savcının mütalaasına katılıyorum"

Tutuklu sanık Fazlı Ateş de savcılığın ara mütalaasına katıldığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Ateş, "Sayın savcımın mütalaasına katılıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık ve müdafi savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş’in tutukluluk durumlarını değerlendirdi. Heyet, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına, Fazlı Ateş’in ise tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, suçtan zarar gören Cengiz G’nın dinlenmesine hükmetti. Heyet, suçtan zarar gören Yusuf Y., Bülent Ç., Mete Y., Berkan G., Ali A., Mehmet S. A., Taner A., Mehmet A. K., Hakan I., Ramazan K., Sezgin K., Demir D., Emin H., Muvakkaf E., İbrahim T., Fikret B. ve 9’uncu eylem yönünden tutuksuz yargılanan sanık Serkan T. hakkında "rüşvet" suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi için gereğinin takdir ve ifası amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.