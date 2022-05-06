Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmesi için;

1. 30 Mayıs- 3 Haziran ve 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 20-24 Haziran, 27 Haziran- 1 Temmuz, 4-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı No:9 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

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