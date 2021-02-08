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Ekonomi Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademisyen alacak
Ekonomi

Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademisyen alacak

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince, ilanla duyurduğu kadrolarına öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:13:00 -
Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademisyen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Prof., Doçent, Dr.Öğrt.Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olarak başvuracak adaylar, hazırladıkları belgelerle bilikte 22.02.2021 tarihine kadar üniversitenin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmalarını yapmaları gerekiyor.

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