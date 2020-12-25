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Aktüel Antalya Adliyesinde "e-Duruşma" yapıldı
Aktüel

Antalya Adliyesinde "e-Duruşma" yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:12:02 -
Antalya Adliyesinde "e-Duruşma" yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, avukatların bulunduğu yerden cep telefonu, tablet ve bilgisayardan duruşmaya katılmalarını sağlayan e-Duruşma yapıldı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü "Yargı Reformu Stratejisi" kapsamında avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalara seyahat etmelerine gerek kalmaksızın bulundukları yerden bilgisayar, telefon ve tabletle video konferans yöntemiyle katılmasını sağlayan e-Duruşma uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda Antalya Adliyesinde e-Duruşma için teknik alt yapı hazır hale getirildi.

Antalya 2. ve 4. Tüketici Mahkemelerindeki duruşmaya taraf avukatları elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra bulundukları yerden bağlandı.

Mahkeme salonlarına kurulan ekranlara avukat ve duruşma salonu görüntüsü yansıtıldı. Ekranlarda avukatlar duruşma salonunu, mahkeme hakimi ise taraf avukatlarını gördü. Böylelikle duruşmalar gerçekleştirildi.

Avukatlar, UYAP Avukat Portaldan "Duruşma Sorgula" menüsü aracılığıyla duruşmalarını sorguladıktan sonra duruşmadan 24 saat önce gerekçesini de yazarak e-Duruşma talebi gönderebilecek.

Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinden sonra duruşma günü, mahkemenin e-Duruşmayı başlatarak aktif etmesiyle avukatlar, ilgili duruşmaya portal üzerinden katılabilecekleri gibi CELSE uygulaması aracılığıyla cep telefonları ve tabletlerden katılabilecek.

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