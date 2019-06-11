0553 313 94 23

ANSİAD “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe alacak

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.

11 Haziran 2019 Salı 11:42
ANSİAD “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe alacak

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe almaya hak kazandı.


Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD), Avrupa Birliği - Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Desteklenmesi Hibe Programı (CSD - 5) kapsamında “Girişimciliğin Ortak Dili” projesi ile 199.957,32 Euro hibe almaya hak kazandı. Söz konusu hibe, hem program kapsamındaki, hem de bugüne kadar sanayici ve iş insanları dernekleri arasında alınan en yüksek hibe olma özelliğini taşıyor.


Proje kapsamında, genç girişimciliğini ve yenilikçiliği desteklemek, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, kişisel ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak, sivil toplum, kamu ve özel sektör arasında sürdürülebilir işbirlikleri ve güçlü işbirlikleri kurmak; gençlerin kariyer gelişiminin ve girişimcilik becerilerinin nasıl destekleneceğine ilişkin ortak bir anlayış ve yaklaşım geliştirmek, Türk ve Avrupalı STK’lar arasında genç girişimciliği alanında bilgi paylaşımını ve iyi uygulamaların değişimini sağlamak ve Türk ve Avrupalı paydaşlar arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek ve birbirine yönelik kamuoyu desteğini artırmak hedefleniyor.


Hedefler kapsamında ANSİAD, Türkiye ve Avrupa’dan 3 kurumun ortaklığı ve Antalya, Burdur ve Isparta’daki 4 üniversitenin iştirakiyle gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirebilecekleri eğitim modülleri geliştirmek ve bu alanda bölgeye hizmet verecek bir “Yenilikçi Düşünme ve Girişimcilik Atölyesi” kurmak üzere yola çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okan Buruk: “Bu yarışın içinde olmak için açım”
    1. Okan Buruk: “Bu yarışın içinde olmak..
    2. Hurda araçları iş makinesiyle ezerek..
    3. Meteorolojiden 17 il için sağanak ve..
    4. TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL'lik..
    5. Ediz Gürel’den tarihî başarı
    6. Astım hastalarına klima uyarısı
    7. Başkan Karalar: “Yerli otomotiv..
    8. Dünya Çevre Günü’nde ‘Sıfır atık’..
    9. Bayramı ülkelerinde geçiren..
    10. Ağrısı olan hastalar, Kayseri Şehir..
    11. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    12. Çorum Dil ve Edebiyat Derneği işaret..
    13. Eve giren yılanlar korkuttu
    14. Körfez Akademi Lise’de çalışmalar..
    15. Kuzey Kore Lideri’nin öldürülen..
    16. Muhammed Ali doğduğu şehrin..
    17. U16 Türkiye Şampiyonası başlıyor
    18. Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan..
    19. PTT’den “Dünya Çevre Günü” konulu anma..
    20. Patlıcan suyu nasıl içilir? Patlıcan..
    21. Sözde sanatçılardan LGBT'li sapkınlara..
    22. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ölüm..
    23. Kaspersky'den "Platinum" uyarısı
    24. ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü..
    25. Amazon.com.tr Türkiye'den Avrupa'ya..
    26. GRAFİKLİ "Türk sinemasının unutulmaz..
    27. Yıldırım’dan Bahçeli açıklaması!
    28. Rosatom, Slovakya’nın nükleer..
    29. CarrefourSA’nın İK Genel Müdür..
    30. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı