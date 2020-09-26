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Yerel Annesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi
Yerel

Annesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:17:00 -
Annesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi

Mustafa H, Akdeniz Mahallesi 480. Sokak’ta annesi Zılga H. ile yaşadığı evde belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa H, evin bazı eşyalarını ateşe verdi. Zılga H’nin yardım çığlıklarını ve evden çıkan dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Daha sonra evin çatı kısmından kaçan Mustafa H. evin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Oturdukları evde eşyaları yanan Zılga H. üzülerek gözyaşı dökerken, evde hasar meydana geldi.

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