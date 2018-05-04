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Annesinin yaptığı tatlılardan kazandığı parayla vekillik başvurusu yaptı!

İzmir'de yaşayan ve annesinin yaptığı tatlıları kahvede satarak, para kazanan üniversitesi öğrencisi Abdülhamit Aktaş (20), 24 Haziran seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Aktaş, tanesini 5 TL'den sattığı tatlılardan elde ettiği gelirle 3000 TL'lik adaylık ücretini yatırdı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:23
Annesinin yaptığı tatlılardan kazandığı parayla vekillik başvurusu yaptı!

İzmir'de AK Parti'nin Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunan, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Abdülhamit Aktaş, geçimlerini sağlamak için annesinin yaptığı tatlılardan trileçe ile tiramisuyu Bornova Meydanı'ndaki Kahveler Sokağı'nda satıyor

Daha önce seyyar tezgahla çalışan; ancak zabıtayla sorunlar yaşadıktan sonra bir kahvenin masasına tezgah açıp, sabit olarak çalışmaya başlayan Aktaş, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için AK Parti'den aday adayı oldu. Aktaş, çevresinde bu kararına şaşıranlar olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, seçilme yaşını 18'e düşürdü. Ben de AK Parti'ye, çeşitli şekillerde yıllardır hizmet etmiş birisi olarak bu göreve soyundum" dedi.

SATTIĞI TATLILARLA 3000 TL'LİK ADAYLIK ÜCRETİNİ YATIRDI

Akşamüstü geldiği kahvede saat 02.00'ye kadar durduğunu ve plastik kutulara paketlediği tatlıları masanın üzerine sererek, sattığını anlatan Aktaş, "Ben henüz öğrenciyim. Annem ve babam da ayrı. Bir erkek kardeşim var, lise son sınıf öğrencisi. Kardeşimin ve kendimin eğitim masraflarını, evin geçimini sağlamak için çalışmak zorundayım. Şu ana kadar çeşitli işler yaptım, mobilyacılık ve kafeteryalarda bekçilik bunlardan bazıları. Son olarak da tatlıcılık yapmaya başladım. Aday adaylığı için yatırmam gereken 3000 TL'lik ücreti, tanesini 5 TL'den sattığım tatlılarla kazandım. Anlayacağınız tatlıdan kazandığım para adaylığa gitti. Yaptığım işten utanmıyorum, alın terimle çalışıp ekmeğimi kazanıyorum" diye konuştu. 

Aktaş, kararını duyanların çok şaşırdığını ve yaşının küçük olması nedeniyle yadırgadıklarını belirterek, kendisine de güvendiğini söyledi.

'SEÇİLİRSEM EĞİTİM KONUSUNA YOĞUNLAŞACAĞIM'

Milletvekili olması durumunda, tanıdığı gençlerin sorunları için çalışacağını kaydeden Abdülhamit Aktaş, "Elbette 60-70 yaşlarında milletvekillerimiz var ve hepsine saygı duyuyorum. Fakat ben üniversitede ve partimizin gençlik yapılanmalarında başkanlıklar yaptım. Gençlerin maddi manevi tüm sorunlarını çok yakından biliyorum. Milletvekili olursam, özellikle eğitim konusunda çalışmalar yapacağım. Gençlerin neye ihtiyacı olduğunu iyi biliyorum" dedi.

Üniversiteli Aktaş, yapılacak eğilim yoklaması için AK Parti teşkilatlarını gezmesi nedeniyle 3 haftadır tatlı satmaya vakit ayıramadığını söyledi. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:23
  1. İzmir
  2. Abdülhamit Aktaş

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  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Yazık günah verdiğin paraya. Bu parayı yiyecekler, seni de aday göstermeyecekler.
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