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Annesini taciz eden ambulans şoförünün kafasına sıktı

Balıkesir'de 29 yaşındaki bir genç, annesini tehdit ve cinsel taciz ettiği iddia edilen 112 Acil Servis'inde görevli ambulans şoförünü, başından vurarak öldürdü.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:52
Annesini taciz eden ambulans şoförünün kafasına sıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Burak O. (29), annesine cinsel saldırıda bulunup tehdit ettiğini öne sürdüğü 112 Acil Servis ekibinde görevli ambulans şoförü Bilal Ergün'ü (45), tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde PTT binasının arkasındaki bir iş yerinde meydana geldi. Ambulans şoförü Bilal Ergün, yakınlarına ait tütün ve nargile malzemeleri satan iş yerindeyken, yanına bir mağazada çalışan Burak O. geldi. Burak O. ile Bilal Ergün arasında burada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bilal O., yanında getirdiği tabancayla Bilal Ergün'ün başına bir el ateş etti. Ergün kanlar içinde yere yığıldı. İş yerinden çıkan Burak O. ise 100 metre ilerideki Akçay Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Çağırılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırılan, ilk müdahalesinin ardından da Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bilal E., kurtarılamadı.

Burak O. ilk ifadesinde, annesine cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehdit ettiğini iddia ettiği Bilal Ergün ile konuşmak için yanına gittiğini söyledi. Ergün’ün tartışma sırasında elini beline attığını öne süren Burak O., kendisinin de silahını çekerek ateşlediğini kaydetti.

Burak O.'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:52
  1. Balıkesir
  2. Edremit
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  5. Cinayet
  6. bilal ergün

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