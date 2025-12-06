  • İSTANBUL
Annesinin elini bırakan çocuğa motosiklet çarptı!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Fatih’te motosikletli bir sürücü, annesinin elini bırakarak yola doğru koşan kız çocuğuna çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, çarpma sonrası yola savrulan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Fatih Mimar Kemalettin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu annesinin elini bırakarak yola doğru koşmaya başladı. O esnada caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü küçük kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan kız çocuğu ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada annesinin kolunu bırakarak yola doğru koştuğu esnada motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpma sonrası ise motosiklet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

