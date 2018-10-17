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Annesini döven babasını vurdu

Karabük'te bir şahıs, eve alkollü gelip, annesini döven babasını tüfeği ile vurarak yaraladı. Diğer çocukları da annelerine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babalarından şikayetçi oldu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:45
Annesini döven babasını vurdu

Olay, gece yarısı Karabük'ün Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (72) , evine alkollü bir şekilde gelerek eşi Fatma A. (70) ile tartışmaya başladı.

Mehmet A., eşyaları kırıp dökerken eşine de şiddet uygulamaya kalktı. Yan odadaki oğlu Cihan A. (37), av tüfeği ile gelip babasıyla kavgaya tutuştu. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet A., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kasığından yaralanan Mehmet A.yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Cihan A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Mehmet A., karakola gidip kendisini yaralayan oğlu Cihan A.dan şikayetçi oldu. Hastanede alkollü olduğu belirlenen Mehmet A.’nın diğer çocukları da annelerine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babalarından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Annesini dÃ¶ven babasÄ±nÄ± tÃ¼fekle yaraladÄ±

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:45
  1. Karabük
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