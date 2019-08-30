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Annesini aldatan babasına tuzak kurup öldürten zanlı tutuklandı

Adana’da annesini aldatan babasına trans birey ile birlikte tuzak kurup kardeşine öldürttüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:01
Annesini aldatan babasına tuzak kurup öldürten zanlı tutuklandı

Adana’da annesini aldatan babasına trans birey ile birlikte tuzak kurup kardeşine öldürttüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay 9 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan T. (32) ve kardeşi Mehmet T. (25), babaları Ramazan T.’nin (59) annesi Saliha T.’yi (52) aldattığını öğrenince annelerine "Babamız seni aldatıyor, sık sık kadınlarla birlikte oluyor. Bu adamdan boşan" dediler. Ancak anne "Gözümle görmek istiyorum, onun bir de yüzüne tükürmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine Hakan T., 2 ay önce görüşmeye başladığı trans birey Ercan Z.’ye "Bir adam var kadınlara çok düşkün, sana telefon numarasını vereceğim. Bununla görüş sonra da evine çağır" dedi. Ercan Z.’de kabul edip Ramazan T.’yi arayarak onunla irtibata geçti. Ercan Z., konuşmaların da ses kaydını alıp Hakan T.’ye gönderdi. Hakan T. konuşmaları annesine dinletti. Anne Saliha T. telefondaki sesin kocasına ait olduğunu anlayınca "Onu bu kadınla basıp yüzüne tükürüp Allah belanı versin demek istiyorum" dedi. Hakan T., bunun üzerine Ercan Z.’ye 9 Ağustos günü babasına akşama evinde randevu vermesini istedi. Ercan Z. Ramazan T. ile buluşmak için sözleşirken, anne ve iki oğlu babalarını takip edip eve gitti. Bir süre bekledikten sonra anne ve iki oğlu içeri girdi. Trans bireyle bastığı kocasının yüzüne tükürüp bağırarak elindeki odunla kocasına vuran Saliha T. fenalık geçirdi. Bu sırada oğlu Mehmet T., babasını bacağından bıçakladı. Anne fenalaşınca Hakan ve Mehmet T. annelerini de alarak olay yerinden kaçtı. Ercan Z. ise sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan T.’nin hayatını kaybettiğini belirleyerek polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Kısa sürede cinayeti Mehmet T.’nin işlediğini, planı ağabeyi Hakan T.’nin yaptığını, annenin de olay yerine gelerek kocasına odunlu vurduğunu belirleyen polis, aileye Eracan Z.’nin de yardım ettiğini tespit etti. Polis yaptığı operasyonlarla Saliha T., Mehmet T. ve Ercan Z.’yi gözaltına aldı. Hakan T.’nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.


Gözaltına alınan Saliha T., kocasını öldürmek istemediklerini, onun yüzüne tükürmek için eve gittiğini ancak bir anda oğlunun kocasını bıçakladığını belirterek, "Çok pişmanım, oğlum cezaevine gidecek. Ben böyle olsun istememiştim, o beni aldattığı için sinirlenmiştim ama ölmesini de istemiyordum" dediği öğrenildi.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet T. ve Ercan Z. tutuklanırken, Saliha T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis ise olayın planlayıcısı olan Hakan T.’yi yakalamak için çok sayıda adrese baskın düzenledi. Polis, dün Seyhan ilçesinde bir adrese yapılan baskınla zanlıyı yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından cinayetin planlayıcısı olmak suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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