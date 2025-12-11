  • İSTANBUL
Annesine mezar yeri bakmaya giderken yolda öldü

Annesine mezar yeri bakmaya giderken yolda öldü

Emin Yılmaz (41) idaresindeki otomobil, Giresun’un Bulancak ilçesinde dereye yuvarlandı. Yılmaz ile yanındaki Raif Şimşek hayatını kaybetti. Raif Şimşek’in yeğeni Emin Yılmaz ile dün ölen annesine mezar yeri bakmaya gittiği ortayla çıktı.

Giresun’un Bulan ilçesi Kovanlık-Aydındere yolunda Emin Yılmaz’ın kullandığı otomobil seyir halindeyken Pazarsuyu Deresi'ne devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen sürücü Yılmaz'ın cenazesi ekiplerce olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunarak kıyıya çıkarıldı. Araçtaki yolculardan Raif Şimşek'in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz ve Şimşek'in cenazeleri Bulancak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Raif Şimşek'in Emin Yılmaz'ın dayısı olduğu, dün vefat eden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Vali Serdengeçti, şunları kaydetti: "Arama kurtarma kapsamında toplamda 80 kişilik ekibimiz görev aldı. Hızlı şekilde araçtaki vatandaşımızı aldık. Diğer vatandaşımız suya kapılarak olay yerinden 2 kilometre ileride bulundu."

 

