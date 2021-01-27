  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!
Gündem

Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!

Ailesiyle yaşayan Uğur Biroğlu, annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu’nu koli bandıyla bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Biroğlu, “Anneni ve ağabeyini neden öldürdün?” sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 08:21:00 - 2021-01-27 08:22:57
Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!

İstanbul Eyüpsultan’a bağlı Esentepe Mahallesi’nde oturan Uğur Biroğlu, dün 06.30 sıralarında kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. İddiaya göre ağabeyi Mesut Biroğlu’yu (50) darp ederek salona getiren Uğur Biroğlu, ağabeyinin ağzını ve kollarını kalorifere koli bandı ile bağladı. Belinden rahatsız olan annesi Şükran Biroğlu’nu (70) ise yine evin salonuna getirerek ağzını ve ellerini bağladı. Uğur Biroğlu, iddiaya göre bağladığı ağabeyi ve annesini bıçaklamaya başladı. Olay sonrası Uğur Biroğlu polisi arayarak, “Annemi ve kardeşimi bıçakladım” dedi. Uğur Birol, gözaltına alındı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri 3 saatlik inceleme yaptı.

‘Uyuşturucu gördüm’

Eyüpsultan İlçe Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan Uğur Biroğlu, daha sonra Gayrettepe’de bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Biroğlu, gazetecilerin “Anneni ve ağabeyini neden öldürdün?” sorusuna, “Akla mantığa uymayan şeyler yaşadım. Klozetinin içerisinde yarı kullanılmış uyuşturucu maddeler gördüm. Ben içmedim. Kimin içtiğini annemin yandaşlarına soracaksınız” diye cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan Türk isme olay teklif!
Spor

Suudi Arabistan'dan Türk isme olay teklif!

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'dan flaş bir teklif geldi. Arap ülkesi yetkilileri, tecrübeli hakeme 1 sezon için 5..
İsrail’den yeni açıklama: Hedeflerimiz arasında Türkiye'de bulunuyor
Dünya

İsrail’den yeni açıklama: Hedeflerimiz arasında Türkiye'de bulunuyor

İsrail'in Yunanistan Büyükelçisi Yossi Amrani, hedeflerinin Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirmek olduğunu söyledi.
Bakanlıktan 'Suudi Arabistan' açıklaması: Kınıyoruz
Gündem

Bakanlıktan 'Suudi Arabistan' açıklaması: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan füze saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayım..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay