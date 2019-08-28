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Annesi kilitledi, polis çilingirle kurtardı

Konya’da zihinsel engelli kızını eve kilitleyerek gezmeye gittiği iddia edilen annenin uzun süre eve gelmemesinin ardından durum polise bildirildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
Annesi kilitledi, polis çilingirle kurtardı

Konya’da zihinsel engelli kızını eve kilitleyerek gezmeye gittiği iddia edilen annenin uzun süre eve gelmemesinin ardından durum polise bildirildi. Engelli kadın, çilingirle evin kapısı açılarak kurtarıldı.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi İlahiyat Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğuştan zihinsel engelli olan 38 yaşındaki A.E’nin bir süredir annesi tarafından eve kilitlendiğini fark eden komşuları, durumu polis, itfaiye ve Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, apartmanın 2. katının penceresinden bakan bir kadının olduğunu gördü. A.E’nin tepki vermemesi, içeriden cama eliyle vurması üzerine kapıyı açmak için savcılık kararıyla çilingir çağrıldı. Eve gelen çilingir, çelik kapıyı açtıktan sonra polis ve sosyal hizmetlerden görevliler eve girdi. Eve giren bir polis memuru, A.E’yi kucağına alarak evden çıkardı. Gözyaşları içinde polis memurunun kucağından indirilen A.E, araca alındı. Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.E., daha sonra Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28
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