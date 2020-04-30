  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin’in doğum gününü polisler kutladı

Sivas’ın Kangal ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Ecrin’in, doğum gününü İstanbul’da yaşayan annesinin isteği üzerine polis ekipleri kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:48:28 -
Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin’in doğum gününü polisler kutladı

Sivas’ın Kangal ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Ecrin’in, doğum gününü İstanbul’da yaşayan annesinin isteği üzerine polis ekipleri kutladı.


İstanbul’da yaşayan Melek Akkuş, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında memleketine gelemeyince kızının doğum gününün kutlanması için Kangal Polis Merkezi Amirliğini arayarak yardım istedi. Annenin isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, Ecrin Akkuş’un doğum gününü kutlamak için mumlarla süsledikleri pasta ile babaannesinin evine gitti. Polis ekiplerinin sürprizi ile karşılaşan küçük kız, sürpriz doğum günü karşısında şaşkınlık yaşadı. Minik Ecrin, doğum günü pastasının mumlarını polis memurlarıyla birlikte üfledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı