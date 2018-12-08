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Annenin yeni evlenecek kızına nasihati

Esma b. Haricetü’l- Fizari, düğün günü kızına çok önemli öğütlerde bulunmuştur.

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:05
Annenin yeni evlenecek kızına nasihati

Esma b. Haricetü’l- Fizari düğün gününde kızına şu öğütlerde bulunmuştur: 

Yavrucuğum! Artık doğup büyüdüğün yuvandan çıkıyorsun ve hiç tanımadığın birine hayat arkadaşı oluyorsun. Sen ona yeryüzü gibi ol; o da sana gökyüzü gibi olsun. Sen ona istirahat yeri ol; o da sana direk olsun. Sen ona cariye ol; o da sana köle olsun. Bir şey isterken çok ısrarcı olma ki sana kızmasın. Ondan fazla uzak kalma ki, seni unutmasın. Sana yaklaştığında sen de ona sokul. Senden uzak kaldığında sen de belli bir mesafede dur. Onun burnunu, kulağını ve gözünü kötü şeylerden koru. Kocanın burnu senden sadece güzel kokular koklasın. Kulağı sadece güzel sözler işitsin. Gözü sana baktığında sadece güzellikler görsün.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:05
  1. Esma b. Haricetü’l- Fizari
  2. Esma b. Haricetü’l- Fizari'nin kızına öğüdü

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