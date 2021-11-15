"Annem-babam hacı"dan sonra şimdi de bu!

Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan, büyük tepki çekince de hemen “Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim” diyerek kıvırma çabasına giren CHP’li Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, yine çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği’nin (KAMU-DER) Ankara’da düzenlediği Geleneksel Ödül Töreni’nde konuşan Özcan, “Ben Atatürkçüyüm. Sosyal demokrasiyi sol yazarların eserlerinden okuyarak benimsemiş biri değilim. Tam tersi, Kuran-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerini okuyarak sosyal demokrasiyi benimsemiş biriyim” dedi. Özcan'ın sözleri sosyal medyada kısa sürüde gündem olurken, vatandaşlar "Okuduğunu iddia ettiğin Kur'an'dan hiç mi nasiplenmedin ki dindar insanlara ve mazlumlara böyle zulmediyorsun" tepkisini gösterdi.