  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Annem-babam hacı"dan sonra şimdi de bu!
Gündem

"Annem-babam hacı"dan sonra şimdi de bu!

Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan, büyük tepki çekince de hemen “Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim” diyerek kıvırma çabasına giren CHP’li Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, şimdi de Kur'an ve hadis okuduğu mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 11:12:00 - 2021-11-15 11:15:11
"Annem-babam hacı"dan sonra şimdi de bu!

Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan, büyük tepki çekince de hemen “Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim” diyerek kıvırma çabasına giren CHP’li Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, yine çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği’nin (KAMU-DER) Ankara’da düzenlediği Geleneksel Ödül Töreni’nde konuşan Özcan, “Ben Atatürkçüyüm. Sosyal demokrasiyi sol yazarların eserlerinden okuyarak benimsemiş biri değilim. Tam tersi, Kuran-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber'in hadis-i şeriflerini okuyarak sosyal demokrasiyi benimsemiş biriyim” dedi. Özcan'ın sözleri sosyal medyada kısa sürüde gündem olurken, vatandaşlar "Okuduğunu iddia ettiğin Kur'an'dan hiç mi nasiplenmedin ki dindar insanlara ve mazlumlara böyle zulmediyorsun" tepkisini gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...
Siyaset

Mustafa Sarıgül o soruya çıldırdı! Bir anda elini masaya vurdu...

Türkiye'de bir muhalefet partisinin ABD Başkanı Biden'dan para aldığını iddia eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ke..
Kılıçdaroğlu'na cenaze evinde Lütfü Türkkan'ın küfrü soruldu... Bakın ne dedi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na cenaze evinde Lütfü Türkkan'ın küfrü soruldu... Bakın ne dedi

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal sözleri cenaze evinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu..
Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi
Yerel

Sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasına gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay