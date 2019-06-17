Annelerin mola vermeye ihtiyaçları var! Peki, ama neden?

Annelik en zor zanaattır. Anne olmak dünyadaki en güzel ve karmaşık duyguları bir arada yaşamayı sağlar. Hele de çalışan bir anneyseniz işiniz biraz daha zorlaşır. Eminim birçok anne bu haberi görünce "Evlatlarımın canı sağ olsun da ben dinlenmesem de olur" diyecektir. Elbette, bu hayatta onların sağlıklı olmasından başka temennimiz yok. Onların yüzleri gülünce, karınları doyunca bizim keyfimize diyecek olmaz. Ancak bütün bunlar arada bir molaya ihtiyaç duyduğumuz gerçeğini değiştirmez.

Dil yarası önemlidir

Anneler farkında olmasalar da bazen aşırı sinirli ve stresi olabiliyor. Normalde çocuklarının yaptığı aynı harekete tepki göstermeyen anne bunalım halindeyken her şeye sinirlenebiliyor. Bu ufak çaplı sinir krizleri hem kendini hem de çocuklarını olumsuz etkileyebiliyor. Unutmayın dil yarası çok ağırdır. Evladının kalbini kırdığını düşünen anne tepkisi nedeniyle kendine kızsa pişman da olsa iş işten geçmiş oluyor. Peki, anneler ne zaman ne kadar süre mola vermeli?

Bir saat bile yeterli

Anneler dinlenirken görevi babalar ya da aile büyükleri devralmalı. Anne dilerse duş alıp ayaklarını uzatıp kitap okumalı, dilerse arkadaşlarıyla buluşup biraz sohbet etmeli. İnanın yalnızca bir saat bile sorumluluk duygusundan uzak kalmak annenin hayata olan motivasyonunu arttıracaktır. Bu nedenle beyeler önemli bir iş düşüyor. Beyler, eşlerinizin sağlıklı bir psikolojiye sahip olması için sorumlulukları bazen paylaşmak iyi olacaktır. Unutmayın, anne hastalanınca bir evin bütün düzeni yerle bir oluyor. Bu nedenle evlerin çiçekleri olan annelerin sağlığı için basit önlemler almak son derece kıymetli.

Bir annenin mola vermeye ihtiyacı olduğunun kanıtları şunlardır:

Anne olarak huysuz bir kadına dönüştüyseniz,

Çocukların bir an önce okula gitmelerini istiyorsanız,

Sık sık yalnız kalmak için tuvalete kapanıyorsanız,

Bolca yemek yiyip, kilonuzu kontrol edemiyorsanız,

Sürekli karamsarsanız,

Sürekli olarak kötü bir anne olduğunuzu düşünüyorsanız,

Sık sık ağlama krizleri yaşıyorsanız,

Sürekli olarak kafein tüketmek istiyorsanız,

Unutkanlık belirtileri başladıysa,

Sürekli olarak tatil hayalleri kuruyorsanız,

Banyo yapmaya bile vakit bulamıyorsanız,

Bazen erken yaşta evlenmiş olduğunuzu düşünüyorsanız; sizin mutlaka mola vermeye ihtiyacınız var demektir.