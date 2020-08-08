Annelerin kararlılığı PKK’yı titretiyor

Yurt içinde ve dışında düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu bitme noktasına gelen ve örgüte katılım sağlayamayan terör örgütü PKK, eleman temin etmek için küçük yaştaki çocukları hedef seçiyor. Kuruluş yıllarında elemanlarının büyük bölümünü lise çağındaki erkek ve kız çocuklardan devşiren terör örgütü PKK, silahlı faaliyetlerini tırmandırmaya başladığı 1980’li yıllarda da bu anlayış çerçevesinde yaylaları basarak çoğunluğu 15 ve 16 yaşlarında olan çocukları kaçırıp, saflarına kattı. Türkiye’de PKK, Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kisvesi altına gizlenen PYD/PKK, çocukları terör örgütü saflarına katarak silahlı ve bombalı saldırılarda kullanıyor. Terör örgütü PKK bölgede örgüt aleyhine faaliyet gösteren ve söylemlerde bulunan ailelerin çocuklarını kaçırarak bölge insanını yıldırmaya, sindirmeye çalışıyor.

PKK’nın iş birlikçileri terörist ifadelerinde

Uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen çocukları kullanarak savaş suçu işleyen, insan haklarını ihlali sürdüren PKK’nın kirli yüzü ve iş birlikçileri, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıyor. Diyarbakır annelerinin terörün pençesine düşen evlatlarını kurtarmak için verdiği mücadelenin de etkisiyle teker teker teslim olan teröristler devletin şefkatli kollarına sığınarak, aileleriyle huzurlu bir yaşama başlıyor.

Annelerin mücadelesi çözülmeyi hızlandırdı

Son yıllarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen PKK’nın vatandaş üzerinde baskısının da azalmasıyla aileler terör örgütüne karşı sesini yükseltmeye başladı. Anne Hacire Akar 22 Ağustos 2019’da oğlu Mehmet’in HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını ifade ederek, HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlattı. Anne Akar’ın eyleminin sonucunda evladına kavuşması, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de umut oldu. Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı. 15 ailenin evladına kavuşmasını sağlayan oturma eylemini kararlılıkla sürdüren aileler, yaz, kış, yağmur, çamur demeden çocuklarından gelecek müjdeli haberi almak için bekleyişini sürdürüyor.

İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125’e ulaştı

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında düzenledikleri başarılı operasyonlarla ağır darbe vurduğu terör örgütünü bitme noktasına getirirken, bir yandan da kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocuk ve gençleri kurtarmak için ikna çalışması yürütüyor. Ailelerle el birliği halinde bu çalışmayı yürüten güvenlik güçleri, son 4 yılda 698 kişinin terör örgütünden kaçarak teslim olmasını sağladı. Sadece bu yıl 1 Ocak’tan bu yana terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125’e yükseldi. Toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 137’ye ulaştı.