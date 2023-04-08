Annelere müjdeli haber verildi! En az o tutarda ödeme yapılacak! Bu detaya dikkat

Seçimlere doğru gidilirken hükümet tarafından yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Vatandaşlarını artan enflasyona karşı korumak isteyen hükümet yeni duyurusunu yaptı. Annelere müjdeli haber verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) annelere emzirme ödeneği verileceği belirtildi. En az 712 TL ödeme yapılacak. Peki emzirme ödeneğine nasıl ve nereden başvurulur? 2023 emzirme ödeneği ne kadar? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu son dakika olarak duyurdu. 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR’lu olarak doğum yapıp çalışma hayatına devam eden annelere emzirme ödeneği verilecek. Milyonlarca kişiye maaş bağlanacak. Peki, bu ödenek nedir? Emzirme ödeneği kimlere veriliyor?

Emzirme ödeneğinden kimler faydalanabiliyor?

Emzirme ödeneği, genel tanımı ile sigortalı olarak çalışan kadına ya da sigortalı olmayan kadının doğum yaptığı takdirde sigortalı eşine verilen ödenek olarak tanımlanıyor. Emzirme ödeneği; hizmet akdinde tabii çalışanlar ve kendi adına çalışanların alabileceği bir ödenek olarak bilinir. Sigortalı kamu görevlileri hem devlet memurları kanununa göre kendi kurumlarından ödeme aldıkları için bu ödenekten yararlanamaz.

2023 emzirme ödeneği ne kadar?

Peki 2023 emzirme ödeneği ne kadar? Bu sosyal yardım kapsamında ailelere belirli ölçede maddi destek sağlanacak. Bu ödeme 2020 yılında 664 TL, 2021 yılında 712 TL 2022 yılında ise 507 TL olarak yapıldı. Eşi çalışmayan sigortalı erkeğe verilecek doğum yardımı ise 316 TL olarak belirlendi.

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Bu şartlara dikkat!

4A kapsamı ile çalışan sigortalı vatandaşların doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün süre ile sigorta primlerini bildirmeleri gerekiyor. 4B’li çalışanların ise doğumdan önce bir yıl içerisinde en az 120 gün sigortalarını yatırmış olmaları ve bunun yanında genel sağlık sigortalarının pirimi dahil olmak üzere primi ilişkin bir borçlarının gözükmemesi gerekiyor. Bu emzirme ödeneğinin yapılabilmesi için doğumun canlı olarak gerçekleşmiş olması şartı aranıyor. Emzirme ödeneği için başvurular anlaşmalı banka ve çalışan hesaplarına yatırılacak. Bu yatırılan tutar beş sene içerisinde çekilebilecek.