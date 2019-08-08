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Annelere buraya! Çocuklarınızı ağlatmadan da ilaç içirebilirsiniz

Anneleri, çocukların peşinde koşturan ilaç içirme maratonuna nokta koymanıza yadım edecek şahane bir taktikle karşınızdayız…

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:13
Annelere buraya! Çocuklarınızı ağlatmadan da ilaç içirebilirsiniz

Çocuklarımızın üzerine titreriz! Onların hasta olmaması için her türlü önlemi alınır. Ancak çoğu zaman bu önlemler fazla işe yaramaz. Bağışıklık sistemleri yetişkinler gibi güçlü olmayan çocuklar arkadaşlarından, kreşten, iyi temizlenmemiş oyuncaklardan, oyun alanlarından, parklardan kısacası her yerden mikrop alabilir. Çocuklar hasta olduklarında neredeyse tüm enerjilerini de yitirir. Eskilerin de söylediği gibi çocuklar birkaç günde ‘gül gibi’ solabilirler. Ancak ilaçlarını düzgün içen, yemeklerini yiyen çocuklar yetişkinlerden daha hızlı toparlarlar. Yemek yedirmek neyse de ah o ilaç içirme kısmı yok mu?

Ah o antibiyotikler!

Birçok çocuk ilaç içme konusunda ebeveynine bir hayli zorluk çıkarır. Ee, onun yerinde sizde olsanız aynını yapardınız. Kolay mı tadını, amacını bilmediğiniz bir şeyi yutmaya çalışmak. Minik yavrular en çok da antibiyotikleri yutarken zorlanır. Peki, böyle anlarda neler yapmak gerekir?

Açıklayıcı olun

Çocuğunuz iki yaşından itibaren sizi daha iyi anlar. Evladınızla bebekliğinden itibaren konuşmayı tercih ediyorsanız; çocuğunuz bazı şeyleri daha küçükken kavrayacaktır. Ona, ilacını içerse iyi olacağını, arkadaşlarıyla oynayabileceğini hatta dondurma yiyebileceğini anlatın. Hasta olanların ilaç kullanmadan iyi olamayacağını da ifade edin.

Tatlandırın

Özellikle antibiyotik şurupların tadı yutulacak gibi değildir. Ama bu ilaçlar evlatların sağlıklarına kavuşması için şarttır. Birçok antibiyotik su, süt ya da meyve suyuyla karıştırılıp içirilebiliyor. Hatta aktarlarda satılan aromalardan satın alıp çocuğunuzun kolaylıkla ilacını yutmasına yardımcı olabilirsiniz. Ancak bu yöntemleri denemeden önce doktorunuza ya da eczacınıza ilacı söz konusu ürünlerle birlikte kullanıp kullanamayacağınızı sorun.

Oyuna dönüştürün

Çocuklar dünyayı oyun oynayarak tanır. Oyunlar icat ederek ona, burun kıvırdığı ilaçları keyifle içirebilirsiniz. Son dönemde sosyal medyada fenomen olan “içecek challenge” oyununu oynayarak şurubu inanın dakikalar içerisinde çocuğunuza içirebilirsiniz. Bu yöntemi tecrübe eden biri olarak, saatlerce peşinde koştuğunuz çocuğun saniyeler içinde şurubu bitirdiğini gördüğünüzde büyük bir şaşkınlık yaşadığınızı belirtmek isterim. Şimdiden kolaylıklar dilerim anneler…

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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