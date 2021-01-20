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Gündem Annelere alçak iftira HDP'nin elinde patladı
Gündem

Annelere alçak iftira HDP'nin elinde patladı

Dağdaki militanları tek tek inlerine girilerek yok edilen, ikna çalışmaları ve Diyarbakır annelerinin eylemleri ile her gün kaçışların arttığı hem de katılımın sıfırlandığı terör örgütü ile terör partisi HDP, bir kez daha evlatlarını kaçırdığı acılı aileleri hedef aldı. Evlat nöbetine gölge düşürmeye çalışan alçaklar, polisin bir kez bile görüşmediği anneye eyleme katılması için 10 bin lira teklif ettiği yalanını ortaya attılar. Ancak iftiraları kısa sürede ellerinde patladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:33:00 -
Annelere alçak iftira HDP'nin elinde patladı

HDP tarafından kandırılarak zorla terör örgütü PKK’ya gönderilen çocuklarının en son görüldüğü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 506 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısının hızla artması, aileleri terör örgütü ve terör partisi HDP’nin hedefi haline getirdi.

Evlat nöbetini görmesinler diye örgüte televizyon izlemeyi yasaklayan PKK'lı sözde yöneticiler, evlat nöbetine iftira atmak için de terör örgütüne müzahir yayın organlarını devreye soktu. Örgüte müzahir yayın organlarına evlat nöbetiyle ilgili yalan haberler yaptıran PKK, annelerin evlat nöbetine gölge düşürmeye çalışıyor.

Baba, evlatlarına kavuşmaya isteksiz davrandı

Son olarak "Polis, HDP Diyarbakır il binası önünde oturması için H. Sever adlı kişiye 10 bin lira para teklif etti" haberini servis ettiren PKK ile HDP’liler amacına ulaşamadı.

"Amara Viyan" kod adlı Rojda Sever ve "Amara Beritan" kod adlı Rozerin Sever'in ailesinin de desteğini alarak teslim olmasını sağlamak için baba İ. Sever ile bir kez görüşen güvenlik güçlerinin, babanın isteksiz olması üzerine görüşmeyi sonlandırdığı, anne H. Sever ile ise hiç görüşülmediği ortaya çıktı.

Rahatsızlığın sebebi en yüksek kaçış rakamı

Güvenlik kaynakları, terör örgütünün güvenlik güçlerinin ailelerle görüşmesinden ve evlat nöbetinden rahatsızlığının nedenini örgütten son yılların en yüksek kaçış rakamlarına ulaşılmasını gösterdi. Jandarma ve emniyet ikna birimlerinin 12 bin aileyle görüşmesi ve Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinin etkisiyle 2016 yılından bu yana 874 PKK mensubu sadece ikna yoluyla teslim oldu.

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