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Gündem Anneler “Teslim ol” çağrısında bulundu
Gündem

Anneler “Teslim ol” çağrısında bulundu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Zübeyde için teslim ol çağrısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:07:00 -
Anneler “Teslim ol” çağrısında bulundu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemine katılan Esmer Koç, “HDP, PKK’dan kızımı istiyorum. Kızım; eğer beni duyuyorsan görüyorsan kaç gel. Her yerde asker var polis var, onlar senin ağabeylerindir, teslim ol. Biz PKK’yı ne seviyoruz ne de istiyoruz. Kızım gel devletimize teslim ol. Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum; birbirinizin elini tutun ve kaçıp devletimize teslim olun. Devletimiz güçlüdür ve kapısı açıktır” ifadesini kullandı. Baba Ömer Tokay da “Oğlum; eğer sesimi duyuyorsan gel askere veya polise teslim ol. Bak 20 arkadaşın geldi, annesi ve babasıyla beraber huzurlu. Bizim huzurumuz yok. Sen de gel bizim de huzurumuz olsun. Çocuğum gelene kadar eylemden vazgeçmem” dedi.

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