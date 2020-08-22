Anneler, Kandil’i ateşe verdi!

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyarbakır’da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet’in, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenince 22 Ağustos 2019’da elindeki çekiçle HDP binasına gelerek, kendisine kapatılan kapıyı kırıp, “Oğlumu istiyorum” diyerek attığı çığlığın üzerinden 1 yıl geçti. Akar, verdiği mücadelenin ardından oğlu Mehmet’e 1 gün sonra kavuşurken, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan diğer ailelere de umut oldu.

15 anne evladına kavuştu!

Hacire Akar’ın oturma eylemi ile kaçırılan oğluna kavuşmasından etkilenen diğer annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi ile 3 Eylül 2019’dan bu yana kaçırılan gençler tek tek gelmeye başladı. Oturma eylemi ile Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan ve Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra ailelerine kavuştu.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı, 129. Diyarbakır annelerinin eyleminden sonra ise terör örgütüne katılım en aza indi. Özellikle oturma eyleminden etkilenerek, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucunda dağdan kaçarak itirafçı olan teröristler, Diyarbakır annelerinin terör örgütü PKK’nın korkulu rüyası olduğunu ifade ederken, Diyarbakır’da annelerin eylemlerinin PKK tarafından kendilerine gösterilmemeye çalışıldığını ve terör örgütü üyelerinin haberlerden etkilenmemeleri için televizyon, internet ve gazete gibi imkanlardan uzak tutulduklarını söylediler.