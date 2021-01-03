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Yerel "Anneciğim, seni çok seviyorum" notu bırakan genç feci halde bulundu
Yerel

"Anneciğim, seni çok seviyorum" notu bırakan genç feci halde bulundu

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir genç, annesine not bıraktıktan sonra odasında kendisini yaralamış bir halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:20:00 -
"Anneciğim, seni çok seviyorum" notu bırakan genç feci halde bulundu

Olay, Aydın’ın Kuşadası ilçesi, Türkmen Mahallesi Akyar Konakları’nda saat 05.00 sıralarında bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İ.A. isimli bir genç "Anneciğim, seni çok seviyorum" notunu bıraktıktan sonra bıçakla çeşitli yerlerini kestiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından ağır yaralanan İ.A.’yı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen gencin annesinin Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor S.A. olduğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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