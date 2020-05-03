Anneanneden torununa uzaktan doğum günü sürprizi

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle doğum gününde torununun yanında olamayan Ayten Yançeken, Pamukkale Belediyesini arayarak yardım istedi. Anneannenin isteği üzerine ekipler doğum günü pastası ile yardımı ile Zeynep Sude’ye sürpriz yaptı.

Fatih Mahallesi’nde oturan Ayten ve Yusuf Yançeken çifti, Pamukkale Belediyesine 3 Mayıs tarihinde doğan torunları Zeynep Sude Yılmaz’ın doğum günü olduğunu ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle yanında olamayacaklarını söyleyerek sürpriz doğum günü yapılması konusunda destek istedi. Pamukkale Belediyesi ekipleri, Yançeken çiftinin bu talebini yerine getirerek doğum günü pastasını alıp, Siteler Mahallesi’nde oturan Zeynep Sude Yılmaz’ın evine gitti. Karşısında pastayı gören genç kız, 14. yaş doğum gününü unutulmaz kılan ekiplere teşekkür etti.

“Bu doğum günümü hiç unutmayacağım”

Zeynep Sude, sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan doğum gününü yalnız kutlamak zorunda kalacağını düşündüğünü ifade ederek, “Karşımda pastayı görünce çok mutlu oldum. Hem anneanneme hem de emeği geçen Pamukkale Belediyesine teşekkür ediyorum. Doğum günümde yalnız olmadığımızı hissetmek de güzeldi ve bu doğum günümü hiç unutmayacağım” dedi.

“Ekiplerimiz anneanne ve dedenin yüzünü güldürdü”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepleri anında yerine getiriyoruz. Bir ailemiz doğum gününde yanında olamadıkları torunlarına sürpriz yapıp doğum günü pastası iletmek istedi. Ekiplerimiz hemen gerekeni yaparak hem torunun hem de anneanne ve dedenin yüzünü güldürdü. Talep ekiplerimiz tarafından yerine getirildi. Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu zamanlarda da vatandaşlarımızın yanındayız. Korona virüs tehlikesinin geçtiği sağlıklı günlere kavuşmayı diliyoruz. O zamana kadar siz evde kalın biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.