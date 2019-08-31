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Anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

Muğla'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne ile 12 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi - Babanın cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş'ta defnedilecek

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:06
Anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri defnedildi. Babanın cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Ortaca ilçesinde, minibüsle üstünde bulundukları motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren anne Yeliz, baba Ali ile 12 yaşındaki kızları Işıl Kök'ün cenazeleri, Akıncı Mahallesi'ndeki eve getirildi. Evin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Daha sonra anne ile kızının cenazeleri mahalle mezarlığında defnedildi. Ali Kök'ün cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine götürüldü. Cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeliz ve Ali Kök çiftinin çocuklarının olmaması üzerine altı yıl süren tüp bebek tedavisinin ardından kızları Işıl'ı kucaklarına aldıkları öğrenildi.

Kök çiftinin, okul alışverişi için evlerinden çıktığı, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği bildirildi.

İskender Ö. idaresindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs, Güzelyurt-Yeşilyurt-Sarıgerme kavşağından Sarıgerme istikametine döndükleri sırada Ali Kök'ün kullandığı motosikletle çarpışmıştı. Sürücü Ali Kök olay yerinde, motosiklette bulunan eşi Yeliz ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.



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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:06
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