Anne ve babalar bu hatayı yapıyor! Bu tehlikenin farkında mısınız?

Ebeveynlerin çoğu kız çocukları dünyaya geldiğinde hemen birer küpe almayı tercih eder. Kimi bebeği güzel görünsün diye kimi ise erkek bebeklere benzetilmesin diye kızlarına küpe takmayı uygun görüyor. Peki, küpe yaşı ne olmalı?

Pek çok aile ilk üç ayın sonunda çocukların kulaklarını deldiriyor. Ve bu uygulama yalnızca bizim ülkemizde değil pek çok ülke de yaygın... Uzmanlar ise bebekler için küpenin pek çok tehlikesi bulunduğunu belirtiyor. Küçük çocuklar küpeyle oynayıp parçalarını burnuna ya da ağızlarına atabilir. Bu ise geri dönüşü son derece zor olaylara yol açabilir.

Uzmanlar, ilk bir yaşın son derece önemli olduğunu bu süreçte bebeklerin bağışıklık sistemlerinin tam olarak gelişmediğini belirtiyor. Kulak deldirme işlemi sırasında çocuk enfeksiyon kapabilir ve ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalabilir.

Bilinçsizce bu dönemde kulak deldiren ailelere ise uzmanlar 'ilk üç ay' kulaklara krem ve solüsyonların sürülmesini öneriyor.

Çocuklar kulakları arzuları olmadan deldirildiğinde bazı travmalar yaşayabiliyor. Bu sebeple kulak deldirme için en uygun yaşın 4 olduğu belirtiliyor. Çocuk bu dönemde küpe takmayı kendi kabul eder ve kulağındaki nesneyi ağzına-burnuna atmaması gerektiği bilincine sahip olduğu için aksiliklerle karşılaşmanın düşük olduğu belirtiliyor. Ayrıca çocuğun bağışıklığı daha gelişmiş olduğu için minik bebeklere göre enfeksiyonlara maruz kalması da daha düşük olacaktır.

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