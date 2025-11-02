Anne tilki ve yavruları drone’a yakalandı
Erzincan’ın dağlık bölgesinde yuva yapan anne tilki ve iki yavrusu drone kamerasıyla görüntülendi.
Erzincan’da doğanın sessizliğini bozan tek şey, bir tilki ailesinin neşeli oyunları oldu.Dağlık bir bölgede yuva yapan tilki ailesi, kameraya yansıyan sevimli halleriyle izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Yavru tilkilerin yuvalarının önünde birbirleriyle oynadığı anlar renkli görüntüler oluştururken, anne tilkinin zaman zaman çevreyi gözetleyerek yavrularını koruduğu görüldü.
Uzun süre havadan kaydedilen görüntülerde tilki ailesinin ekseriyâ yılan avlayarak beslendiği tespit edildi. Etraftan gelen sesleri tehlike olarak algıladıklarında ise hızlıca yuvalarına sığındıkları anlar dikkat çekti.