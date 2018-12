Anne sütünün bebeğe olumlu etkileri

Hatta mucizevi ve inanılmaz! Yapılan çalışmaları ve içindeki yüzlerce başka hiçbir besinde olmayan etken maddeleri saymaya başlasam siz de düşünür, onaylarsınız. Anne sütü kadar değerli hiçbir besin yoktur, her bir damlası çok ama çok önemlidir. Sadece besleyici özelliği de değil, emzirmenin bebeğin psikolojisi üzerine de etkileri var. Eğer yeni doğum yapmış bir anneyseniz veya doğumu bekliyorsanız lütfen bu yazıyı okuyun!

VİTAMİNLER VE SEVGİ

Bir bebek ne ister. Annesinin kokusunu hissetmek, onun kucağında olmak ve sevgiye doymak. Bir de karnı acıktı mı anne sütü ile ihtiyacı olan tüm karbonhidratı, yağları, proteini, vitaminleri, mineralleri ve dünyada başka hiçbir besinde olmayan sayısız koruyucu etken maddeleri alır ve mutlu bir şekilde büyür. Annesinin memesinden süt içen bir bebek, annesini, tam da istediği gibi hisseder ve anne karnından sonra en mutlu olduğu yer burasıdır. Karnının her zaman aç olması da gerekmez, bazen sadece annesini özlediği, istediği için de ağlayıp meme istediğini gösterebilir. Bu tam anlamıyla şu demektir: “Sana ihtiyacım var anne! Lütfen bana sarıl.”

BEBEĞİNİZ SADECE ACIKINCA EMMEZ

Yeni doğum yapan bir anne yorgun, uykusuz, düzensiz yemek yediği için bitkin olabilir. Bir de bunun üstüne sürekli memede duran bir bebek. Bebeklerin doğdukları andan itibaren annenin hissettiği her şeyi hissetiğini biliyor musunuz? Ve… Bir bebeğin sadece acıktığında değil, korktuğunda, özlediğinde, heyecanlanınca, sevgi ihtiyacı olunca, yani tamamen duygusal sebeplerden de memede durmak istediğini. Kendini en güvenli yerde tutmaya çalıştığını da hatırlatmak isterim. İşte bu yüzden, önce annenin sakin, mutlu ve sağlıklı olması gerekiyor. Rahatlayan anne, bebeği ile daha rahat ilgilenebiliyor, her istediğinde bebeği kucağına alabiliyor. Anne ve bebek arasındaki bu sıkı fıkı ilişki özellikle ilk aylarda her şeyden önemli.