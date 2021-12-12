Her annenin sütü bebeğine yeter. Anne sütünü bir kaç hafta içinde arttırmak mümkündür.

Anne sütünü artıracak yöntemler

Su tüketimi mutlaka en az 3 litre olsun: Anne sütü %90’a yakın oranlarda sudan oluşur. Bu nedenle emzirme döneminde su tüketimi çok önemli ve gereklidir.

Sık sık emzirin: Anne sütü üretiminin teşvik edilebilmesi için süt depolarının boşalması gerekir. Bebeğiniz emdikçe süt yapımını destekleyen hormonlar devreye girer ve süt üretimi başlar.

Yeterli ve dengeli beslenin: Her şey de olduğu gibi süt artırma konusunda da yeterli ve dengeli beslenmek elzemdir. Günlük beslenme düzeniniz ile sütünüzün hem miktarını hem de içeriğini desteklemek mümkün.

Stresten uzak durun: Stres, gün içerisindeki duygu durumunuz sütünüzü etkileyen en önemli etmenlerdendir. Emzirme döneminde stresten olabildiğince uzak durulmalı.

Sütünüzü destekleyen besinleri beslenmenize dahil edin: Bazı besinler vardır ki sütünüzün miktarını ve içeriğini oldukça destekler. Örneğin yapılan bazı çalışmalarda çörek otunun süt destekleyici etkisi gösterilmiştir. Yine seylan tarçını, rezene sütünüzü destekleyecek besinlerdendir.

Anne sütü nasıl saklanır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Anne Sütü Saklama Talimatı kitapçığına göre anne sütü; oda sıcaklığında(19-26°C) 3 saat, buzdolabında(0-4°C) 3 gün, derin dondurucuda(-18°C) 3 ay boyunca saklanabilmektedir. Küçük bir etiket ile sütü sağdınız tarihi ve saati kapların üzerlerine yapıştırmayı unutmamalısınız.