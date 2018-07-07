THY - İmaj
0553 313 94 23

Anne sütü ne zaman kesilmelidir?

Bir bebek doğduğu anda sadece emme refleksiyle doğmaktadır. Bebeğin gerek fiziksel gelişimini desteklemek için, gerek duygusal anlamda tam destek sağlayabilmek için anne sütü alması çok önemlidir.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:39
Anne sütü ne zaman kesilmelidir?

Bir bebeğin doğduğu ilk andan itibaren emzirilmesi ilerleyen zamanlarda anne sütüne daha kolay alışmasına yardımcı olur. Eğer tüm şartlar uygunsa bebek doğduğu andan itibaen sadece anne sütüyle beslenmeli, başka hiçbir besin verilmemelidir. Su da dahil olmak üzere bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimi sağlayacak her şey anne sütünün içinde mevcuttur.

Anne sütünün bebeğe ve anneye kazandırdığı birçok artı bulunur. 

Anne sütü, bebeğinizin bağışıklık sistemini geliştirmeye katkı sağlar. Düzenli ve yeterli anne sütü alan bir bebek daha az hasta olur. Ve bu, ömrünün sonuna kadar onun avantajı olmaya devam eder.

Anne sütününden yeterli derecede yararlanmış bir bebeğin zeka gelişimi diğer bebeklere göre daha ileri düzeydedir.

Anne sütü ile beslenme oldukça hijyeniktir. Herhangi bir hazırlama koşulu, ısıtma ortamı ve saklama koşuluna gerek yoktur.

Anne sütü oldukça düşük maliyetli bir besin maddesidir. Eğer bebeğiniz için yeterli sütünüz varsa mamalar ve devam sütleri için bir bütçe ayırmanıza gerek kalmaz.

İlk 6 ay her bebek sadece anne sütüyle beslenmelidir. 6 aylık sürenin bitiminde zaten düzenli olarak gelişim kontrolleri yapılan bebek, yeterli düzeyde gelişim gösteremiyorsa hemen katı gıdalara geçiş yapılmalı, ancak bebek anne sütü almaya devam etmelidir.

Eğer bebeğinizin kilo alımı ve boyunun uzaması normalse katı gıdaları ikinci planda tutarak daha çok anne sütü, daha az katı gıda şeklinde ilerlemelisiniz.

2 yaşına kadar şartlar uygunsa ve sütünüz da hala varsa bebeğinizi gönül rahatlığıyla emzirebilirsiniz. 2 yaşına kadar sağlıklı şekilde anne sütü alan bebeklerin ishal, zatürre gibi ciddi hastalıklarla hastaneye yatma oranı oldukça düşüktür.

2 yaşından sonraki dönemde emzirme, bebeği anneye aşırı bağımlı yapmaktadır. Bu nedenle bebeklerde özgüven eksikliği oluşmaması için 2 yaşından sonraki uygun bir zamanda bebek, anne sütünden kesilmelidir.


 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:39
  1. yaşam
  2. sağlık
  3. sağlıklı yaşam
  4. anne sütü
  5. anne sütü ne zman kesilir?
  6. anne sütü bebek
  7. kadın
  8. kadın aile

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanın silah arkadaşları kabri başında Kur'an okuyacak
    1. Kahramanın silah arkadaşları kabri..
    2. MOSSAD Suriye'ye bu saat için..
    3. 'Cezalandırılıyorum çünkü 70 yıllık..
    4. AK Parti'den ODTÜ'deki pankartla..
    5. Ibrahimovic'ten Beckham'a ilginç teklif!
    6. Bakan açıkladı! Yeni bir TV kanalı..
    7. İHH, Suriyelilerin yaralarını sarmaya..
    8. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    9. Meteoroloji TV ne zaman yayına başlıyor?
    10. Flaş! Memurlara 3 ayrı zam!
    11. Diyet yaparken halsizlik nasıl geçer?
    12. İBB'den büyük yaz etkinliği! 124 bini..
    13. Erdoğan'la sınıra gitmişti... Hem..
    14. O ilçelerde yasak kalktı!
    15. İsmail Kahraman görevi devretti
    16. Tam 466 asker kaçtı! İçlerinde..
    17. Bahçede oturan anneanne ile torunu..
    18. Serdar Özkan, Süper Lig ekibine imzayı..
    19. AK Parti Grupbaşkanvekili ve Meclis..
    20. Taraftarı yıkan haber! Fenerbahçe'nin..
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Kendi ürettiği kurşun geçirmez yelek sonu oldu
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!
    Erdoğan, ABD'den 2 ismi yeni hükümet sistemi törenine davet etti!