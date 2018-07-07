Anne sütü ne zaman kesilmelidir?

Bir bebeğin doğduğu ilk andan itibaren emzirilmesi ilerleyen zamanlarda anne sütüne daha kolay alışmasına yardımcı olur. Eğer tüm şartlar uygunsa bebek doğduğu andan itibaen sadece anne sütüyle beslenmeli, başka hiçbir besin verilmemelidir. Su da dahil olmak üzere bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimi sağlayacak her şey anne sütünün içinde mevcuttur.

Anne sütünün bebeğe ve anneye kazandırdığı birçok artı bulunur.

Anne sütü, bebeğinizin bağışıklık sistemini geliştirmeye katkı sağlar. Düzenli ve yeterli anne sütü alan bir bebek daha az hasta olur. Ve bu, ömrünün sonuna kadar onun avantajı olmaya devam eder.

Anne sütününden yeterli derecede yararlanmış bir bebeğin zeka gelişimi diğer bebeklere göre daha ileri düzeydedir.

Anne sütü ile beslenme oldukça hijyeniktir. Herhangi bir hazırlama koşulu, ısıtma ortamı ve saklama koşuluna gerek yoktur.

Anne sütü oldukça düşük maliyetli bir besin maddesidir. Eğer bebeğiniz için yeterli sütünüz varsa mamalar ve devam sütleri için bir bütçe ayırmanıza gerek kalmaz.

İlk 6 ay her bebek sadece anne sütüyle beslenmelidir. 6 aylık sürenin bitiminde zaten düzenli olarak gelişim kontrolleri yapılan bebek, yeterli düzeyde gelişim gösteremiyorsa hemen katı gıdalara geçiş yapılmalı, ancak bebek anne sütü almaya devam etmelidir.

Eğer bebeğinizin kilo alımı ve boyunun uzaması normalse katı gıdaları ikinci planda tutarak daha çok anne sütü, daha az katı gıda şeklinde ilerlemelisiniz.

2 yaşına kadar şartlar uygunsa ve sütünüz da hala varsa bebeğinizi gönül rahatlığıyla emzirebilirsiniz. 2 yaşına kadar sağlıklı şekilde anne sütü alan bebeklerin ishal, zatürre gibi ciddi hastalıklarla hastaneye yatma oranı oldukça düşüktür.

2 yaşından sonraki dönemde emzirme, bebeği anneye aşırı bağımlı yapmaktadır. Bu nedenle bebeklerde özgüven eksikliği oluşmaması için 2 yaşından sonraki uygun bir zamanda bebek, anne sütünden kesilmelidir.





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