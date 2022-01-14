Anne sütü nasıl artar? Anne sütü yapan ve süt artıran yiyecekler

Doğum öncesinde ve sonrasında anne için en önemli gündem, bebeğin beslenmesinin ilk gereksinimi olan anne sütüdür. Anne sütü, doğumdan bir kaç saat sonra ya da bir kaç gün sonra gelebilir. Bazen de hemen doğumdan sonra gelir. Burada doğum şekli, annenin durumu, doğumun vaktinde ya da erken olması gibi konular belirleyici olabilir. Ancak bazı gıdaların beslenmede öncelikli olması ya da annenin yaşam biçiminin anne sütünün daha hızlı gelmesine, miktarına veya besleyici özelliğine etki edebildiği de biliniyor.

Anne sütü yapan ve süt artıran yiyecekler

Anne sütünü arttırmak için yapmanız gereken; bebeğinizi sık sık emzirmek, düzenli ve dengeli beslenmek ve bol su içtiğinizden emin olmaktır. Bebeğinizi sık aralıklarla ve doğru şekilde emzirmektir.

Anne sütünü artırdığı kanıtlanmış yiyeceklerden biri Hurma..

Hurma, anne sütünü artıran besinler arasındadır.Hurmanın anne sütünü artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış ve anneler tarafından da denenip onaylanmıştır. Hurma ani tatlı krizlerine iyi gelir ve süt salınımını artırır. Bu nedenle ara öğünde meyve olarak hurmaya yer verin. 1 porsiyon meyve yaklaşık 3 adet hurmaya eşdeğerdir ve 60 kcal enerji içerir.

Anne Sütü Artıran Besinler

Ev yapımı içecekler.

Sütlaç gibi az şekerli ve şerbetsiz tatlılar.

Havuç

Balık.

Hurma, incir.

Yeşil yapraklı sebzeler.

Anne sütü artırmak için;

Moraliniz yüksek tutun.

Bebeğinizi sık sık emzirin.

Mama kullanmayın.

Sütünüzü sağın.

Anne sütü nasıl saklanır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Anne Sütü Saklama Talimatı kitapçığına göre anne sütü; oda sıcaklığında(19-26°C) 3 saat, buzdolabında(0-4°C) 3 gün, derin dondurucuda(-18°C) 3 ay boyunca saklanabilmektedir. Ufak bir sticker ile sütü sağdınız tarihi ve saati kapların üzerlerine yapıştırmayı unutmamalısınız