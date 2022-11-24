Anne sütü az geliyorsa ne yapmalı? Anne sütü nasıl artar? Süt arttırma yöntemleri, anne sütünü artıran kesin çözüm

Anne sütü bebeğe verilecek en değerli besindir. Anne sütünün az gelmesi, yeni doğum yapan anneler için endişe ve kaygı nedenidir. Sütün az gelmesinin belirli sebepleri vardır. Bu sebeplerin ne olduğunu bilmek ve ortadan kaldırmak önemlidir. Erken veya geç dönemde ortaya çıkan yenidoğanlarda anne sütü sarılığı ile ilgili merak edilen sorular ve anne sütünün az gelmesi durumunda neler yapılacağına dair yapılması gerekenlere bir göz atalım… Anne sütü az geliyorsa ne yapılmalı? İşte cevabı…

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

Beyinde yer alan hipofiz bezi, anne sütünün oluşmasını sağlayan prolaktin hormonunun salgılandığı yerdir. Oksitosin hormonu sayesinde de, bebek emdikçe anne süt salgılamaya devam eder. Anne sütü, ilk 6 ayda bebek için çok önemlidir. İlk 6 ayda bebek yalnızca anne sütü ile beslenmeli, sonraki 6 aylık periyotta ise ek gıdaya geçiş sağlanmalıdır.

Anne sütü, bebeğin ihtiyaç duyduğu ve bir bebek metabolizmasının sindirebileceği bileşenlerden oluşur. Azalan anne sütü tekrar çoğalır. Bu sebeple, bebeği ilk 6 ayda başka bir gıda ile beslemeye gerek yoktur.

ANNE SÜTÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Her annenin sütü bebek için yeterli olmayabilir. Bu çok doğal bir durumdur. Yeni anneler öncelikle bunu bilmeli ve kendilerini baskı altında hissetmemelidir. Anne sütü çeşitli sebeplerle az gelebilir. Bunlar;

– Stres

– Çok ciddi bir üzüntü yaşamak

– Doğru şekilde beslenmemek

– Yeterli su tüketmemek

– Bebeği geç emzirmeye başlamak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımı Ünitesi'nde tedavi gören 'prematüre' bebekler ile aileleri 'Dünya Prematüre Günü'nde yapılan etkinlikte buluştu.

Etkinlikte doktorlar da ailelere bilgi verip, süreci anlattı. Yenidoğan Yoğun Bakımı Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Cumhur Aydemir, prematüre bebeklere ilişkin konuştu.

Türkiye'de her yıl 1,5 milyon doğum yaşandığını, bunların da yüzde 10'unun erken doğum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydemir, bu bebeklerin 3'te 1'nin 1500 gramın altında dünyaya geldiğini söyledi.

Bu bebeklerin yoğun bakım süreçlerindeki zorluklardan bahseden Prof. Dr. Aydemir, "Yoğun bakımda birtakım komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. En önemlilerinden biri de beslenme ile ilgili sıkıntılar. Tabii ki anne sütü, bu bebeklerde çok önemli bir besin maddesi. Erken doğumdan dolayı yeterince anne sütüne ulaşamayabiliyoruz. Anne sütü hem yoğun bakım sürecinde hem ileriki sağlığında prematüre bebeğin en önemli besin maddesi" dedi.

'İLK BİR YIL ÇOK ÖNEMLİ'

Prematüre bebeklerde ilk 1 yılın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydemir, "Taburcu olduktan sonra bu bebeklerde sık enfeksiyonla karşılaşıyoruz. Bu enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sağlamaya çalışıyoruz. Rutin çocukluk çağı aşıları dışında bu hastalarda hem grip virüsüne hem de RSV dediğimiz mikroorganizmaya karşı ilaç tedavisi uyguluyoruz. 5 ay koruma sağlıyoruz. Bu dönemde daha az hastalanmaları için kalabalık, kapalı yerlerden uzak tutulmalarını ve okul çağındaki çocuklarla temas kurmamalarını öneriyoruz. Ayrıca önerdiğimiz ilaç ve aşı uygulamalarını, kış dönemi boyunca düzenli yerine getirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'HAZIRLIKLI OLUN, ÖLECEK DEDİLER'

Etkinliğe katılan 2 çocuk annesi Hülya Kızılkiren, oğlu Enes Hamza'nın 24'üncü haftada dünyaya geldiğini belirterek, "647 gram doğdu sonra 480 grama kadar düştü. İyice durumu ağırlaştı. Sonra bir mucize oldu ve toparlamaya başladı. Çok zor bir süreç geçirdik. 'Hazırlıklı olun, ölecek' dediler. 4,5 ay yoğun bakım önüne gelip, gittik. Gözlerinde ROP (Prematüre Retinopatisi) rahatsızlığı vardı, ameliyat oldu. 4,5 ayın sonunda eve aldık. Bakımı zor, normal bebeklere benzemiyor. Her türlü çok zor ama bugününe gelmesine şükrediyoruz. Bu hale gelmesi, bizim için çok büyük mucize" dedi.

Peki, Anne sütü az geliyorsa ne yapmalı? Anne sütü nasıl artar? Süt arttırma yöntemleri, anne sütünü artıran kesin çözümler neler? Yenidoğan sarılığı ile aynı belirtileri gösteren anne sütü sarılığının ne anlama geliyor, belirtileri neler?

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Anne sütü arttırıcı: Süt üretimini arttıracak belirli yiyecekler yoktur, ancak süt üretimini arttırmaya yardımcı olacak şeyler vardır. Bebeğinizin nasıl yediği sizin ne yediğinize bağlıdır.

Süt üretimini arttırmanın en iyi yolu sık emzirmek, bol miktarda sıvı tüketmek, yeterli kaloriyi almak ve dinlenmektir. Anne sütü az geliyorsa yapmanız gerekenler şöyledir;

Annenin ruh hali ile sütün salgılanması arasında direk ilişki vardır. Bebeklerini doya doya emzirmek isteyen anneler, öncelikle olumsuz duygular ve stresten kurtulmalıdır. Stres ve üzüntü annenin sütünün az gelmesinin birinci ve en önemli sebebidir.

Bol sıvı tüketmek anne sütünü artıran ikinci en önemli husustur. Anne günde en az 3 litre su içmelidir. Emzirirken de su içmeye devam etmelidir. Suyun yanı sıra 3-4 fincan rezene çayı ve emziren anneler için satılan hazır çaylardan içilmelidir.

Düzenli emzirmek, anne sütünün artmasındaki önemli etkenlerdendir. Sütünüz hiç gelmese bile, belirli aralıklarla ve sık sık emzirmeye devam edin.

Yorgunluk salgılanmayı azaltan diğer önemli bir faktördür. Anne dinlenmeye ihtiyacı olduğunu daima hatırlamalıdır.

Ayrıca bebeği doğru pozisyonda emzirmek çok önemlidir ve buna dikkat edilmelidir. Eğer bebeğiniz doğru pozisyonda emmezse sütünüze tam olarak ulaşamaz, her geçen gün de azalmaya başlar.

Pompa ile süt ARTTIRMA

Pompa sütü çoğaltır mı?

Süt sağma pompaları annelerin süt miktarını azaltmaz. Tam tersine süt sağma pompası, göğüsleri sürekli olarak süt üreten annelerin rahatlamasını sağlayacaktır.

Anne sütünü artıran kesin çözüm

Kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı, hurma gibi kuru meyveler içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum nedeni ile anne sütünü arttırmada etkilidir. Ara öğünlerde ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar ile birlikte tüketilen kuru meyveler aynı zamanda emziren annelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya da yardımcı olur.

Yeni doğan dönemindeki bebeklerde yaygın olarak rastlanan durumlardan biri olan anne sütü sarılığı, toplum içerisinde 'süt sarılığı' şeklinde de nitelendirilmektedir. Süt sarılığı olarak tanımlanan bu durum anne sütünün içinde bazı maddelerin fazla olmasından ya da eksik olmasından dolayı ortaya çıkar. Doğum yapan annelerin sütündeki bazı maddelerin fazlalığı ya da eksikliği sonucu ortaya çıkan bu sarılık çeşidi 2 farklı zaman diliminde erken ve geç olmak üzere 2 farklı zaman diliminde görülür. Yeni doğan sarılığı ile sıklıkla karıştırılabilen bir durum olan süt sarılığının tehlikesi yok denecek kadar azdır. Erken dönem ya da geç dönemde görülen anne sütü sarılığı bebeklerde genellikle 1-2 hafta içinde düzelmektedir. Ancak teşhis gecikmişse ve tedavi gecikmişse bu süre.12 haftaya kadar uzayabilmektedir. Bundan dolayı bebekte sarılık olup olmadığını erkenden anlamak çok önemlidir. Peki, bebeklerde sarılık olduğu nasıl anlaşılır? Yenidoğan döneminde anne sütü sarılığı...

ERKEN ANNE SÜTÜ SARILIĞI

Anne sütü eksikliğinde ortaya çıkan bu sarılık, bebeğin yeterli beslenmemesiyle ilgilidir. Bebeğin bağırsak hareketlerinin az çalışmasından dolayı bilirubin vücutta temizlenemez ve kana karışır. Bunun sonucunda da anne sütü sarılığı görülür.

GEÇ ANNE SÜTÜ SARILIĞI

Bilirubin maddesi vücut dışına çıkmadığında kana karışarak sarılığa neden olur. Geç anne sütü sarılığı bebek dünyaya geldikten sonraki ilk haftada görülebilir ve ikinci haftada en yüksek seviyelere ulaşabilir.

ANNE SÜTÜ SARILIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Yeni doğan sarılığı ile aynı belirtileri gösteren anne sütü sarılığında ilk önce yüz, sonra vücut ve göz beyazının sararması görülür. Vücutta dokunulan yerin sararması, halsizlik ve gözleri açamama gibi rahatsızlıklar sarılığı ele verir.

Roka anne sütünü artırır mı? Anne sütünü arttıran besinler!

Ispanak, ısırgan, karalahana, dereotu, marul, maydanoz, roka, semizotu gibi yeşil yaprak sebzeler bol miktarda vitamin ve mineral barındırırlar. Anneye ihtiyaç duyulan kaloriyi sağlarlar. Aynı zamanda fitoöstrojen içeren bu sebzeler süt üretimini arttıran hormonların salgılanmasına katkı sağlar. Kuru dutun bir diğer faydası da anne sütünü çoğaltıcı özellikte olmasıdır.