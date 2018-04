Anne sütü alamayan bebeklere keçi sütü

Dengeli ve yeterli beslenme bir yaşam tarzı haline getirilmeli ve bu alışkanlık dünyaya göz açılan ilk zamanlarda başlamalı. Anneler, sütünü mutlaka bir şekilde bebeklerine vermeli. Bebeklerinin sağlıklı gelişimi için anne sütünün faydası tartışılmaz. Peki sütü yetersiz kalan anneler için çare yok mu?

ANNE SÜTÜ YETERSİZ İSE NE YAPMALI?

www.kadınca.com'un'un haberine göre, inek, koyun veya keçi sütü ve hazır mamalar anne sütünün gelmediği veya bebeğin sütü alamadığı durumlarda ikinci seçenektir. Beslenmenin yeterli olup olmadığını, bebeğin gelişimi izlenerek anlayabiliriz. Normal kilosunda ise sorun yoktur. Bu bebeklere süt, şeker, yağ ve su karışımı içirilebilir. Yoğurt sulandırılarak verilebilir. 4 aya gelince sebze çorbasına başlanabilir. Tadını da çok sever ve daha sağlıklı büyür.

Taze meyve sularına 5 aylıkken geçebilirsiniz. 7. Aydan itibaren de yumurta, pirinç ürünleri, mamalar, meyveler, et, baklagil, yoğurt, meyve ve pekmez yedirilebilir. Ek besinler verilirken de anne sütü verilmeye devam edilmelidir, tabii varsa.. Süt alamayan bebekler sütlü hazır mamalara 1 yaşına kadar devam ettirilmelidir. Anne sütünün yapısında yer alan bazı proteinler bebeğin beyin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Beyin için gerekli olan bu maddeleri alamayan bebekler anne sütü yerine benzer gıdalardan bu proteinleri almalıdır.

Aksi takdirde beyin gelişimleri durabilir veya problemler yaşanabilir. Davranış ve akıl özellikleri daha fazla gelişen çocuklar bebekken anne sütü alan çocuklardır. Annelerin de sütünü artırıcı her şeyi yapmaları tavsiye edilir. İyi bir beslenme, sağlıklı yaşam koşulları sağlanarak süt artırılabilir. Süt artıran gıdalar da mevcuttur. Stresli kadınlarda süt kesilebilir, sütü gelmeyince de stres yapılmamalıdır. Mama ile büyüyen bebekler de sağlıklı bir şekilde gelişip büyüyebilir.

Sonuçta her gebelik, her bünye, her bebek farklıdır ve beslenmeyle birlikte hiçbir bebek süper zekalı veya gelişim geriliği yaşıyor olamaz. Ayrıca bebeklerde erken yaşta bağışıklığı güçlendirmek adına da anne sütü veya süt gelmiyorsa süt içeren yüksek besin içerikli mamalar da aynı işlevi görecektir. Yaşamı boyunca sağlıklı ve güçlü bir bağışıklığının olması için beslenme çok önemli.

Besinlerin temel geçiş sıralaması ise şöyle olmalı: Sebze, meyve, ekmek, peynir, yoğurt, kuru baklagil, et. Bebeğinize bu besinleri sevdirene kadar yedirmeye çalışın. Çünkü bunlarda alacağı vitamin ve mineraller anne sütünü destekleyici ve yer yer yerine geçebilen besinlerdir. Sebze ve meyve suları ile inek sütünü sulandırarak anne sütü kıvamına getirip bebeğinize verebilirsiniz. Çünkü anne sütünün kıvamı da suludur.

ANNE SÜTÜ ALAMAYAN BEBEKLERE EN İYİ ALTERNATİF ÇİĞ KEÇİ SÜTÜ

1 yaşına kadar inek sütü verilmemeli çünkü alerji yapabilir. Anne sütü alamayan bebeklere en iyi alternatif çiğ keçi sütüdür. İlk 6 aya kadar çiğ keçi sütü anne sütünün yerini tutacaktır. 2 yaşından sonra ise süt yerine kefir, yoğurt gibi besinler kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yeterdir.