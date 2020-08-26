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Gündem Anne oğlunu PKK'dan böyle kurtardı
Gündem

Anne oğlunu PKK'dan böyle kurtardı

Bitlis'te İHA'larla yeri tespit edilen terörist, annesine yerinin bildirilmesi sonucu annesi tarafından ikna edilerek jandarmaya teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:58:00 -

Terör örgütü PKK ile mücadelede bir ilke imza atıldı. Bitlis'te İHA'lar tarafından yeri tespit edilen bir terörist için film gibi bir operasyon düzenlendi. İHA'ların yerini tespit ettiği teröristin ailesine ulaşılarak, anneye PKK'daki oğlunun yeri söylendi ve anne ormanlık alandaki bölgeye getirildi.

"Bugüne kadar bize devleti yanlış tanıttılar"

Küçük oğlu ile birlikte ormanlık alana giden anne, PKK'nın esaretindeki çocuğunu buldu. Oğluyla konuşan anne, çocuğunu ikna ederek güvenlik güçlerinin eline teslim etti. Teslim olan terörist, pişman olduğunu ve bundan sonra başka annelerin ağlamaması için elinden gelen yapacağını söyledi. Oğluna kavuşan anne ise "Bugüne kadar bize devleti yanlış tanıttılar, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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Yorumlar

Mehmet ERSAN

Anneler yeni den kardeşliğimizi , birliğimizi tesis edecek olanlar. Yeter ki onları destekleyip moral ve motivasyonlarını yüksek tutalım. Selâm ve duayla
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