  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Anne karnındaki bebekler hakkında ilginç bilgiler
Kadın - Aile

Anne karnındaki bebekler hakkında ilginç bilgiler

Anne karnındaki bebekler ile ilgili ilginç bilgiler bulunuyor. Zaman zaman merak ettiğimiz anne karnındaki bebekler ile ilgili şaşırtıcı bilgileri derledik. Rüya görürler mi? İşitirler mi? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı...

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:54:00 -
Anne karnındaki bebekler hakkında ilginç bilgiler

Anne karnındaki bebek 17. haftasından sonra rüya görmeye başlar. Hatta yetişkinlerden daha fazla rüya gördüklerini de söyleyebiliriz.

12. haftasına girdiklerinden itibaren sinir ve omurilikleri gelişmeye başladığından dolayı artık acı da hissedebilirler. Bundan sonra göbek kordonlarının ve yüzlerinin de farkına varırlar. Ve parmak emmeye bu zamandan itibaren başlarlar.

20 haftalık bir bebek ise artık annesinin sesini duymaya başlar. Annesinin sesini diğer seslerden de ayırt edebilir.

Yapılan bilimsel çalışmalarda anne karnındaki bebeklerin tatlıyı sevdiği, annesinin acı ve ekşi türü şeyler yediği zaman yüzünü buruşturduğu görülmüştür.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın kameralardan gizlenen ziyareti
Siyaset

Erdoğan’ın kameralardan gizlenen ziyareti

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü Milli Görüş’ün önde gelen isimlerinden Nedim Urhan hocaefendiye ziyarette..
Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın
Dünya

Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'a Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusunda çağrıda bulundu.
İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı!
Dünya

İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı! "AB'ye alternatif..."

NATO üyesi olan ama AB üyesi olmayan ülkelerin alternatif bir platform kurması gerektiğini savunan İngiliz milletvekili Daniel Kawczynski, T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay