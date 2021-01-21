Anne karnındaki bebekler hakkında ilginç bilgiler

Anne karnındaki bebek 17. haftasından sonra rüya görmeye başlar. Hatta yetişkinlerden daha fazla rüya gördüklerini de söyleyebiliriz.

12. haftasına girdiklerinden itibaren sinir ve omurilikleri gelişmeye başladığından dolayı artık acı da hissedebilirler. Bundan sonra göbek kordonlarının ve yüzlerinin de farkına varırlar. Ve parmak emmeye bu zamandan itibaren başlarlar.

20 haftalık bir bebek ise artık annesinin sesini duymaya başlar. Annesinin sesini diğer seslerden de ayırt edebilir.

Yapılan bilimsel çalışmalarda anne karnındaki bebeklerin tatlıyı sevdiği, annesinin acı ve ekşi türü şeyler yediği zaman yüzünü buruşturduğu görülmüştür.