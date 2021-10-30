Hamilelik döneminde beslenme hem anne için hem de bebek için çok önemlidir. Bunun için anne karnındaki bebek nasıl kilo alır sorusu anne adayları tarafından sıkça sorulmaktadır. Bebeğin gayet sağlıklı büyüyebilmesi için beslenme çok önemlidir. Hamilelikte anne karnındaki bebeğe kilo aldırmak için besin değerleri zengin olan sağlıklı besinlere yönelmek gerekir.

Anne karnındaki bebeğe kilo aldırmak için hangi besinlerin tüketilir

Anne adaylarının bebeklerine kilo aldırmak için bazı besin değeri bakımından yüksek gıdalara yönelmeleri gerekmektedir. Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek adına bu besinlerin alınması çok önemlidir. Bu besinler nelerdir?