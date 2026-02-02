Anne işteyken dehşet! Üç kardeş evde palalı saldırıyla öldürüldü
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin KwaZulu-Natal eyaletinde yaşları; 7, 9 ve 15 olan üç kardeş, anneleri evde yokken palalı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Zanlı gözaltına alındı
Netshiuanda, olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 35 yaşındaki erkek zanlının gözaltına alındığını ifade etti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, eManguzi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mahkeme binası çevresinde toplanan bölge sakinleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şüpheliye en ağır cezanın verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.