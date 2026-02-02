Mide şişkinliğini azaltmanın 10 kesin yolu: Maden suyunu sonra tüketin! Mide şişkinliğine ne iyi gelir?

Yanlış beslenme: Dengesiz ve düzensiz beslenme, kişinin gaz ve şişkinlik sorunu ile karşı karşıya kalmasına neden olan en önemli etmendir. Geç saatlerde ana öğün yemek, ara öğünlerde çok yağlı ya da tuzlu gıdalar tercih etmek, kişinin gaz problemi yaşamasına neden olabilir. Gaz ve Şişkinlik İle Baş Etmenin Yolları Nelerdir? Hava yutmayın: Acele yenen yemekler, düzensiz alınan nefes, çok sık ve uzun süre sakız çiğnemek, sigara içmek ve derin derin iç çekmek hava yutmanın değişik yöntemleri arasındadır. Her bir örnekte nefes borusundan alınan hava dışarı çıkarılırken aynı miktarda çıkmıyorsa, karın ve midede şişkinlik hissine neden olur. Bu nedenle saydığımız bu hareket ve davranışlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı ve gereksiz hava yutulmamalıdır. Porsiyonlarınızı küçültün: Bir anda kocaman bir tabak yemek yerine, daha küçük porsiyonlardan oluşan sık öğünler planlamak; hem kilo alımının önüne geçilmesini sağlar; hem de dengeli ve sağlıklı beslenmeyi beraberinde getirir. Yağlı besinlerden kaçının: Çok yağlı besinler midede basınç meydana getirir. Bu da karında şişkinlik hissinin oluşmasına neden olur. Çok yağlı besinler aynı zamanda sindirim sistemini de olumsuz yönde etkileyerek kabızlığa neden olabilmektedir. Bu noktada yağlı besinlerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Yemekten sonra uyumayın: Kişinin yemek yedikten sonra aldığı oturuş ve duruş şekli, gaz problemi olup olmayacağının anlaşılmasında yardımcı olur. Yemek yedikten sonra boylu boyunca uzanmak ve uyumak, kişinin yemekle birlikte yuttuğu havanın mideden bağırsaklara doğru itilmesine ve yatış pozisyonundan dolayı bağırsaklardan çıkamamasına neden olur. Bu nedenle yemekten sonra oturmak önerilmemektedir. Hareketli yaşayın: Egzersiz yapmak, yürümek, hareketli yaşamak gaz sancısı ve şişkinlik ile baş etme noktasında çok büyük öneme sahiptir. Hareketli yaşayan kişiler çok kolay kilo almazlarken; hareketsiz yaşayan kişiler gaz problemi ile daha çok karşı karşıya kalmaktadır. Kahvaltıdan kahve ve sütü çıkarın: Günün ilk öğünü olan kahvaltıda gaza neden olan gıdalardan uzak durulmalıdır. Bunların başında ise kahve ve süt gelmektedir. Kahvaltıda içilen süt, midede oluşan asit üretimini yüksek seviyelere çıkartarak, kişinin sancı duymasına neden olabilir.