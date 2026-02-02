  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Mide şişkinliğini azaltmanın 10 kesin yolu: Maden suyunu sonra tüketin! Mide şişkinliğine ne iyi gelir?

Maden suyunu yemekten 30 dakika sonra tüketmenin sindirim sistemi üzerinde en iyi etkiyi oluşturduğu vurgulanıyor. Mideniz ağrıyor ve karnınız şişiyorsa 'dur' deyin... Mide şişkinliğine ne iyi gelir?

Eğer yemeklerden sonra mideniz ağrıyor ve karnınız şişiyorsa okumaya devam edin. Bu yazımızda gaz ve şişkinlik neden olur, nasıl tedavi edilir sorularınıza yanıt vereceğiz.

Şişkinlik, en yaygın ve rahatsız edici mide problemlerinden biridir. Ancak mideniz, özellikle ağır bir yemek sonrası rahatsızlık veriyorsa veya beslenme şekliniz uygun değilse, bu büyük ihtimalle şişkinlik göstergesidir. Eğer artık size acı veren problemin şişkinlik olduğunun farkınsa vardıysanız, size kendinizi bu can sıkıcı ağrılardan kurtarmanın 10 yolunu göstereceğiz. Gaz ve Şişkinlik Neden Olur?

Üşütmek: Üşüten metabolizma görevlerini yerine getiremeyerek, sindirim problemleri ile karşı karşıya kalabilir. Cereyanda kalındığında, soğuk bir şey içildiğinde ya da ayaklar çıplak gezildiğinde alınan soğuk, vücudun tam ortasında yer alan kasık ve karın bölgesinin ağrımasına ve şiddetli sancının baş göstermesine neden olabilir. Karında sürekli bir şişkinlik hissinin uyanması, kişinin sürekli gaz çıkaracakmış hissine kapılması ve karın bölgesinde yaşanan kramlar, gaz ve şişkinlik kapsamı içerisindedir. Gazlı içecekler: Kola, gazoz, maden suyu gibi gazlı içecekler, bir de çok fazla yemek yedikten sonra tüketildiğinde çok büyük ihtimalle gaz ve şişkinlik yapmaya yeterli olacaktır. Hareketsiz yaşam: Spor yapılmadan, sakin, yavaş geçen bir hayat; kısacası hareketten uzak bir hayat karında şişkinlik ve gaz birikmişlik hissine neden olabilmektedir. Buradaki spor, düzenli bir şekilde spor yapmak değildir. Yürümek, ayakta iş yapmak, hızlı bir tempo ile yaşamak da spor etkisi yaratabilecek aktivitelerdir.

Yanlış beslenme: Dengesiz ve düzensiz beslenme, kişinin gaz ve şişkinlik sorunu ile karşı karşıya kalmasına neden olan en önemli etmendir. Geç saatlerde ana öğün yemek, ara öğünlerde çok yağlı ya da tuzlu gıdalar tercih etmek, kişinin gaz problemi yaşamasına neden olabilir. Gaz ve Şişkinlik İle Baş Etmenin Yolları Nelerdir? Hava yutmayın: Acele yenen yemekler, düzensiz alınan nefes, çok sık ve uzun süre sakız çiğnemek, sigara içmek ve derin derin iç çekmek hava yutmanın değişik yöntemleri arasındadır. Her bir örnekte nefes borusundan alınan hava dışarı çıkarılırken aynı miktarda çıkmıyorsa, karın ve midede şişkinlik hissine neden olur. Bu nedenle saydığımız bu hareket ve davranışlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı ve gereksiz hava yutulmamalıdır. Porsiyonlarınızı küçültün: Bir anda kocaman bir tabak yemek yerine, daha küçük porsiyonlardan oluşan sık öğünler planlamak; hem kilo alımının önüne geçilmesini sağlar; hem de dengeli ve sağlıklı beslenmeyi beraberinde getirir. Yağlı besinlerden kaçının: Çok yağlı besinler midede basınç meydana getirir. Bu da karında şişkinlik hissinin oluşmasına neden olur. Çok yağlı besinler aynı zamanda sindirim sistemini de olumsuz yönde etkileyerek kabızlığa neden olabilmektedir. Bu noktada yağlı besinlerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Yemekten sonra uyumayın: Kişinin yemek yedikten sonra aldığı oturuş ve duruş şekli, gaz problemi olup olmayacağının anlaşılmasında yardımcı olur. Yemek yedikten sonra boylu boyunca uzanmak ve uyumak, kişinin yemekle birlikte yuttuğu havanın mideden bağırsaklara doğru itilmesine ve yatış pozisyonundan dolayı bağırsaklardan çıkamamasına neden olur. Bu nedenle yemekten sonra oturmak önerilmemektedir. Hareketli yaşayın: Egzersiz yapmak, yürümek, hareketli yaşamak gaz sancısı ve şişkinlik ile baş etme noktasında çok büyük öneme sahiptir. Hareketli yaşayan kişiler çok kolay kilo almazlarken; hareketsiz yaşayan kişiler gaz problemi ile daha çok karşı karşıya kalmaktadır. Kahvaltıdan kahve ve sütü çıkarın: Günün ilk öğünü olan kahvaltıda gaza neden olan gıdalardan uzak durulmalıdır. Bunların başında ise kahve ve süt gelmektedir. Kahvaltıda içilen süt, midede oluşan asit üretimini yüksek seviyelere çıkartarak, kişinin sancı duymasına neden olabilir.

Ağrılı karın krampları ve şişkinlik ile mücadele mi ediyorsunuz? Vücudunuz size bazı problemlerin sinyalini gönderiyor olabilir. Sindirim sisteminize hava sıkışırsa, bu zamanla oluşan toksinlerden kaynaklanır. Bu alan şişmeye başlar ve mide ekşimesi ve asit reflü gibi diğer sorunlara bile yol açabilir. Endişelenmenize gerek yok. Bu toksinlerden kurtulmanın ve bu rahatsız edici sindirim rahatsızlıklarını meyve suyu sıkarak iyileştirmenin ucuz ve lezzetli bir yolu var. Meyve suyuna aşina iseniz, bunun vücudunuzdaki doğru besinleri almanın harika bir yolu olduğunu ve bazı sağlık sorunlarının önlenmesinin yanı sıra etkili olabileceğini biliyorsunuz. En sevdiğiniz taze meyve suyuna kırmızı lahana eklemek, sindirim sisteminizi dengeleyebilir ve şişkinliğin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Şimdi kırmızı lahana gibi güçlü bir madde içeren iyi bir meyve suyu tarifini merak ediyor olabilirsiniz. Eğer gaz problemi ve şişkinlik hissediyorsanız size güzel bir tarifimiz var. Malzemeler; 1 adet kırmızı lahana. 1/3 çay kaşığı acı biber. 1 avuç kişniş. 1 başparmak zencefil kökü. Çeyrek limon. Yarım bardak Hindistan cevizi suyu. Hazırlanışı; Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirin. Gaz ve şişkinliği kısa sürede geçiren bu karışımı gerektiği kadar sık ​​kullanın. not: Yemekten 30 dakika sonra 1 bardak maden suyu içmenin sindirim sistemi üzerinde en iyi etkiyi oluşturduğunu vurguluyor. Bu süre zarfında maden suyu, mideyi rahatlatır, şişkinlik ve gaz problemlerini azaltabilir. Kısaca: Mide şişkinliğini hafifletmek için düzenli egzersiz yapmak, yeterli su içmek, stresi azaltmak, hormonal döngüye dikkat etmek önemlidir. Beslenme: O döneminde tuz, kafein ve şeker tüketimini azaltmak, şişkinliği ve ağrıyı hafifletebilir. Bunun yerine, meyve, sebze ve tam tahıllı gıdalar gibi sağlıklı besinler tüketmek önemlidir.

